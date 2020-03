Coronavirus: come seguire la diffusione in tempo (quasi) reale

Le cifre sullanon mancano. Noi siamo ovviamente interessati alla situazione italiana. Ma avere una visione globale permette di farsi una idea precisa di come si stia diffondendo l'infezione. Le risorse online per farlo non mancano. Qui ne elenchiamo solo alcune che hanno un vantaggio in più. Ossia. Oppure con molti dati di dettaglio, consultabili facilmente.Molti siti, o più tecnicamente dashboard, che mostrano l'andamento del coronavirus si basano sui dati della. Quindi vale la pena sfruttare direttamente questa fonte. La WHO ha approntato una pagina in cui raccoglie graficamente le. Essenzialmente mostra il numero dei casi segnalati per nazione.Una pagina esteticamente meno gradevole, ma più ricca di informazioni, è quella didedicata appunto al coronavirus . Il suo pregio è mostrare ladi Covid-19 per ciascuna nazione. Indicando cioè quello che molti dimenticano. Ossia che il numero di casi comprende sia quelli in corso sia quelli risolti. E di quelli in corso indica il numero dei casi davvero gravi. Non cambia la sostanza della situazione, ma aiuta a metterla in prospettiva.La dashboard dellanon mostra informazioni così dettagliate ma è ben fatta . Soprattutto dal punto di vista della leggibilità. Una valutazione analoga vale per le dashboard coronavirus create dallo European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC ) e dalla University of Virginia Una menzione particolare va fatta per un sito invece personale , creato da uno studente di Hong Kong, ha tutto quello che serve per seguire a colpo d'occhio il coronavirus. C'è una mappa a vari livelli di dettaglio. Poi il conteggio dei casi per nazione, con alcune. Infine una interessante sequenza di notizie provenienti da varie parti del mondo. Il tutto aggiornato più volte al giorno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita