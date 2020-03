Zebra Technologies presenta ZQ210, la nuova stampante portatile

Zebra Technologies ha presentato la stampante mobile ZQ210, pensata in particolare per i settori trasporti e logistica, retail e hospitality. Con la possibilità di adattare il dispositivo a diverse modalità di impiego, le aziende potranno massimizzare l'efficienza riducendo al tempo stesso il TCO.





La ZQ210, parte della serie ZQ200, si adatta a molti contesti ed è facile da utilizzare per gli operatori di magazzino e gli assistenti alla vendita che operano nei settori retail e hospitality. Dotato di molteplici tipi di supporto, si tratta di uno dei pochi dispositivi portatili del settore adatto a stampare sia ricevute che etichette. Gli operatori possono passare facilmente da un supporto ad un altro in base all’applicazione in uso.

La nuova stampante supporta anche la tecnologia linerless (senza silicone). Allo stesso modo di un rotolo di nastro adesivo, le etichette linerless sono prive del supporto sottostante e utilizzano un adesivo speciale che consente loro di staccarsi facilmente. L’azienda così non deve più gestire lo smaltimento del supporto residuo, e può ridurre sprechi aiutando l’ambiente.

La stampante permette l’opzione di scelta della tipologia di stampa, in base alle necessità.

La sua facilità d'uso consente anche agli operatori di ricaricare la propria stampante in movimento, direttamente tramite l’apposito caricatore nel veicolo o attraverso una power bank portatile con uscita USB. È dotata di Bluetooth 4 e di connettività NFC Tap-to-Pair con funzionalità Android in modo che il personale possa connettere i dispositivi in modo semplice e intuitivo. Il display OLED (Organic Light Emitting Diode) in bianco e nero agevola l’interazione con la stampante, fornendo agli utenti informazioni utili, a tutto vantaggio della produttività.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita