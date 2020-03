Coronavirus, Avira offre gratis in Italia la versione premium

ha deciso di aderire all'iniziativa dioffrendo l'accesso gratuito aper un periodo di tre mesi per aiutare le persone a lavorare e studiare da casa in totale sicurezza.

Avira ha quindi deciso di offrire a tutti gli italiani Avira Prime, il prodotto di punta della società che offre elevati livelli di protezione, privacy e prestazioni rilevando malware e minacce online in tempo reale, crittografando la navigazione web rendendola anonima, velocizzando computer e smartphone e offrendo supporto nel generare e memorizzare password sicure per gli utenti.

Per usufruire gratuitamente di Avira Prime è sufficiente visitare il sitoe inserire il proprio indirizzo email per ricevere il bundle software. Agli utenti non verrà richiesta alcuna carta di credito né sarà necessaria la cancellazione del servizio allo scadere dei tre mesi.