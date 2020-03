L'informazione sul coronavirus passa per le chat

Come puoi aiutare la ricerca scientifica sul coronavirus, semplicemente usando una applicazione di elaborazione distribuita

In queste settimane in rete non mancano certo informazioni, notizie e annunci riguardanti il coronavirus. Il problema è che, specialmente nel mare magnum dei social network. Alcune realtà hanno deciso di affrontare la questione favorendo la diffusione di notizie e informazioni. Puntando anche sul coinvolgimento di organizzazioni di primissimo piano.Facebook ha seguito questa linea guida ed è intervenuta su quelle che sono le sue principali piattaforme di comunicazione. Ossia. Per WhatsApp scende in campo direttamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. O meglio la World Health Organization. Facebook e la WHO hanno dato vita a unbattezzato WHO Health Alert Si tratta di un bot che forniscesulla pandemia da coronavirus. Presenta un piccolo menu di opzioni tramite cui dialogare con il bot. E ricevere ad esempio informazioni sudal contagio. O le ultime notizie sull'andamento della pandemia nel mondo. Oltre a - particolarmente utile - usa sezione chedel momento su Covid-19.Il lavoro su Facebook Messenger ha una impostazione diversa. È l'avvio di un programma orientato agli sviluppatori e le software house che hanno creato servizi basati su Messenger con le organizzazioni sanitarie delle pubbliche amministrazioni e degli enti governativi e internazionali. Il programma ha lo scopo diper Messenger. Gli enti possono contattare sviluppatori e software house per creare bot informativi mirati. Che diano informazioni o rispondano a questiti sul coronavirus.Come nel caso di WhatsApp, l'idea di fondo è fare in modo che le fonti attendibili di informazione possano raggiungere più facilmente il grande pubblico. Esattamente là dove si trova, ossia nelle chat. Cosa che di norma richiederebbe, per gli enti, tempo e investimenti. Facebook intende velocizzare il processo, oltre le software house coinvoltea questi progetti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita