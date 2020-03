U4JOB Essentials: e-learning gratuito sul digitale da AICA e Umana

Lo Speciale di ImpresaCity dedicato alle risorse digitali offerte gratuitamente per far fronte all'emergenza coronavirus

Lesono certamente tra le realtà più colpite dall'e dal relativo lockdown. Gli studenti sono costretti a seguire le lezioni da casa. Scontrandosi spesso con un certo digital divide. E a volte anche con la comodamente fruibili online. AICA - l'Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico - e l'Agenzia per il Lavoro Umana hanno deciso di aiutare a colmare quest'ultima lacuna. Con un corso e-learning gratuito, battezzatoU4JOB Essentials è la versione ridotta di un corso già erogato a imprese ed altre grandi realtà. Viene considerato adatto in particolare agli. Comprende cinque moduli che coprono altrettanti aspetti della digitalizzazione. Consapevolezza digitale, Big Data, cyber security, pensiero agile, coding.In questa fase di emergenza - spiega, Presidente AICA - un programma di formazione mirato agli aspetti digitali del lavoro potrebbe "contribuire fattivamente a far cogliere qualche opportunità anche in questa circostanza così difficile". Emergenza a parte, i contenuti del corso sononel possibile percorso professionale degli studenti. Anche perché - spiega, presidente di Umana SpA - "punta non solo a arricchire le attività didattiche di queste difficili settimane ma anche a contribuire a rafforzare leche serviranno alla società e al lavoro di domani".U4Job è un corso multimediale destinato a tutte le figure professionali che, pur possedendo una conoscenza di base nell’uso dell’informatica, sentono la necessità di. Nella versione integrale hanno utilizzato la piattaforma aziende, associazioni imprenditoriali, Pubbliche Amministrazioni e Università.I docenti interessati a ricevere per i propri allievi i codici di accesso gratuiti per il corso possono compilare entro il 30 aprile questo modulo online . I codici ottenutiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita