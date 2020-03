Acronis: nel 2019 il 42% delle aziende ha subito perdite dei dati

la Settimana mondiale della protezione informatica

Acronis, in occasione del, ha presentato una ricerca che rivela cheche ha provocato tempi di inattività. Questo numero elevato è probabilmente causato dal fatto che mentre circa il 90% dei responsabili aziendali esegue correttamente le operazioni di backup,, lasciando molte aziende con lacune nei dati disponibili per il recupero.I risultati dellaillustrano proprio questa nuova realtà che le strategie e le soluzioni tradizionali per la protezione dei dati non sono più in grado di gestire al meglio. Ecco perché Acronis ha esteso la Giornata mondiale del backup - celebrata ogni 31 marzo - alla Settimana mondiale della protezione informatica.Il sondaggio annuale, a cui hanno partecipato quest'anno quasi 3.000 persone, misura le abitudini di protezione degli utenti di tutto il mondo. I risultati hanno evidenziato che mentre il 91% delle persone esegue il backup di dati e dispositivi, guasti hardware o software o backup obsoleti.Inoltre,, solo il 15% dichiara di farlo, il 26% lo fa una volta al giorno, il 28% settimanalmente, il 20% ogni mese e il 10% non esegue alcun backup, il che può comportare la perdita di dati senza possibilità di recupero completo.Di quegli utenti professionali che non eseguono backup,. Una convinzione che l'indagine contraddice: il 42% delle aziende ha segnalato una perdita di dati con conseguente inattività quest'anno e il 41% riferisce di perdere produttività o denaro a causa dell'inaccessibilità dei dati. Inoltre, solo il 17% degli utenti finali e il 20% dei professionisti IT seguono le migliori pratiche, utilizzando backup ibridi su supporti locali e nel cloud.Questi risultati sottolineanoe la pratica della: creare tre copie dei dati (una copia primaria e due backup), archiviare le copie in almeno due tipi di supporti e una di queste copie archiviarla in remoto o nel cloud."Gli utenti finali e le aziende continuano a soffrire di perdite di dati e attacchi informatici. Tutto ciò che ci circonda sta rapidamente diventando dipendente dal digitale ed è ora che tutti prendano sul serio la protezione informatica ", ha commentato. "La protezione informatica nel mondo digitale diventa il quinto bisogno umano fondamentale, specialmente durante questo periodo senza precedenti in cui molte persone devono lavorare in remoto e utilizzare reti domestiche meno sicure. È fondamentale implementare in modo proattivo una strategia di protezione informatica che garantisca la sicurezza, l'accessibilità, la privacy, l'autenticità e la sicurezza di tutti i dati, applicazioni e sistemi, sia che si tratti di utenti finali, di professionisti IT o di fornitori di servizi IT."