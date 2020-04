Coronavirus: WindTre e Microsoft Italia insieme per la didattica online

mettono insieme le proprie competenze per offrire a docenti, studenti e famiglie un supporto completo per le attività di didattica online e lanciano il progettoL’obiettivo è quello di creare un sistema integrato che permetta di portare avanti il percorso formativo degli alunni e che agevoli la comunicazione. In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, se da un lato i docenti hanno la necessità di, dall’altro genitori e alunni si trovano ad affrontare una situazione del tutto nuova, quella di dover conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze di studio e di utilizzo di devices e piattaforme digitali, rendendo la propria casa un ambiente favorevole all’apprendimento.WINDTRE in particolare, grazie alla sua infrastruttura di rete ‘Top Quality’,, ai ragazzi che non dispongono di una connessione internet propria, per garantire continuità al percorso didattico. Inoltre, ha potenziato il progetto di digital e media education ‘NeoConnessi’, realizzando anche un gruppo Facebook, per aiutare le famiglie ad utilizzare al meglio i dispositivi digitali per l’apprendimento e per il gioco. In linea con i suoi valori di vicinanza e di tecnologia accogliente ed inclusiva, l’azienda vuole essere vicina agli studenti con proposte di offerta mobile mirate, con molti Giga, fatte su misura per i più giovani., per garantire agli studenti continuità nel loro percorso di studi, mette a disposizione, ovvero un pacchetto di programmi e applicazioni, da sempre disponibili gratuitamente, in grado di trasformare la classe in un’aula digitale. Al centro della piattaforma - oltre ai programmi tradizionali come Word, PowerPoint, OneNote, Outlook ed Excel - Microsoft Teams, un hub digitale con cui è possibile creare aule di collaborazione, vedere il proprio insegnante e seguire la lezione, interagire con lui e con i compagni, ponendo domande e condividendo contenuti sullo schermo o nella chat integrata. L’azienda, per agevolare i docenti in questo passaggio al digitale, offre la possibilità di seguire webinar formativi per aiutarli a padroneggiare gli strumenti per le lezioni a distanza, incontri virtuali che attualmente hanno coinvolto oltre 60.000 docenti in tutta Italia. Gli insegnanti possono, inoltre, ricevere supporto tecnico tramite i numeri verdi e le email resi disponibili da Microsoft (800.91.79.19, 800.69.42.69, scuole@microsoft.com). , agenzia di comunicazione specializzata in progetti edutainment e istituzionali ed ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, metterà a disposizione sul portale Scuola.net una sezione dedicata che permetterà ai dirigenti scolastici di segnalare i ragazzi che non dispongono di una connettività propria e renderà disponibile un Centro di Coordinamento a supporto, contattabile al numero verde 800.09.69.60. Inoltre, allo scopo di supportare docenti, studenti e famiglie, La Fabbrica offre con Scuola.net momenti di formazione, strumenti e suggerimenti di attività multidisciplinari per la didattica a distanza, realizzati in collaborazione con aziende che vogliono contribuire con i propri contenuti educativi a dare un sostegno alla didattica digitale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita