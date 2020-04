Var Group: boom di domini malevoli che cavalcano l'onda del Covid19

L'emergenza sanitaria ha aperto: è quanto emerge dall'analisi effettuata da Yarix, divisione Digital Security di Var Group. Attraverso il proprio team specializzato in, Yarix ha preso in esame i 100.000 domini che in media vengono registrati ogni giorno nel mondo, per un lasso di tempo che va dal 23 febbraio alla metà di marzo.Con un trend di incremento non dissimile dalla curva crescente dell'attenzione pubblica sul tema, sono aumentate del 600% le registrazioni di nuovi domini contenenti parole chiave come, in associazione ad altri termini generalmente utilizzati per attività di malware, phishing e scam (es. login, recovery, access, password, account...)."Facendo leva sulla preoccupazione e i timori legittimamente diffusi a livello di opinione pubblica, il cybercrime sta dando prova di rapidità e aggressività nel dispiegare attacchi contro imprese, istituzioni, strutture sanitarie ed utenti finali. Ricorrendo in particolare a tecniche di phishing, gli hacker stanno inviando mail 'malevole' inserendo come finto mittente il richiamo a ospedali o istituzioni sanitarie. Altrettanto diffusi, nei dati che stiamo rilevando, i tentativi di truffa, contenenti minacce di diffusione di dati personali e di contagio Covid19 ai danni di quanti rifiutino di pagare un riscatto, in bitcoin",Il boom di registrazioni - evidenziato dagli analisti di Yarix - è il segnale di un parallelo incremento di attività criminali quali:tramite link inviati via mail, gli utenti vengono dirottati su pagine web create ad-hoc - simili in tutto a pagine ufficiali di Microsoft, Webmail e altri servizi online -, per carpire le credenziali di accesso delle vittime. Come ulteriore leva di inganno, ricorrono in questo periodo diciture come "Si prega di accedere ad Office Online per visualizzare un importante documento sulla situazione mondiale del Coronavirus";alla vittima viene notificato che tutte le sue passwords sono in possesso degli attaccanti e che i propri familiari saranno infettati da Coronavirus, salvo pagamento di un riscatto in bitcoin;autorevoli - ed evidentemente fasulli - esponenti di istituzioni sanitarie diramano via mail comunicazioni, linee guida e mappe interattive del contagio. Cliccando sull'allegato indicato, si liberano malware come TrickBot e Emotet;su alcuni forum underground (dark web), gli hacker si scambiano opinioni su "come fare soldi" con il Covid19 e si può accedere a vendite promozionali di articoli illegali sempre legati al Coronavirus.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita