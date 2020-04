UPS accelera la consegna dei kit di test per il Coronavirus di Qiagen

UPS Il noto operatore mondiale di logistica

ha stretto uoperatore mondiale attivo nella fornitura di tper consegnare icosì come leper l'analisi del Coronavirusverso destinazioni in tutto il mondo.Una combinazione virtuosa: lcon l'arealizzati nelper aiutare gli operatori sanitari a contrastare la diffusione della malattia."Clienti e governi di tutto il mondo si stanno rivolgendo all'affidabilità del network logistico globale smart di UPS per contribuire a combattere questa pandemia" ha affermato. "La continuità del business non è mai stata più importante per i nostri clienti, e questo è quello che continuiamo a offrire, che si tratti della consegna o dello stoccaggio di medicinali, kit di test o forniture mediche. E quando si tratta di assicurare che un volume produttivo crescente di kit di test raggiunga destinazioni vitali in tutto il mondo, come ospedali e laboratori, i nostri team sono pronti per aiutare i clienti a navigare le complessità e concentrarsi sulla lotta alla pandemia. Agilità, flessibilità e una veloce risposta nell'ambito della supply chain supportano a combattere questa epidemia mentre si sposta dall'Asia all'Europa e Nord America."Di recente in Europa,e neiun investimento che ha permesso all'azienda diadattabili al business in veloce mutamento. UPS sta infatti continuando anonostante le recenti chiusure dei confini; mediante il suo hub aereo europeo all'aeroporto di Colonia-Bonn, l'azienda è in grado di assicurare un trasporto veloce ed efficiente delle spedizioni essenziali in Europa e in tutto il mondo."Abbiamo aumentato e continuiamo a incrementare la nostra produzione di reagenti e kit di analisi COVID-19 per soddisfare l'attuale straordinaria domanda dei nostri prodotti in tutto il mondo. Le nostre supply chain, sia per i siti di produzione, sia per i clienti nei laboratori e negli ospedali, sono cruciali in questo momento", ha dichiarato. "Proprio come succede con i nostri team di QIAGEN che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire la produzione, sappiamo di poter contare su UPS come nostro partner logistico per assicurarci che questi kit e componenti arrivino in tempo e nelle giuste condizioni dove sono più necessari. Condividiamo la nostra ambizione con UPS, con il suo network globale flessibile, per rendere le nostre soluzioni il più largamente disponibili".Gli sforzi per supportare le esigenze globali di Qiagen per rispondere a unasono in linea con ilche UPS sta fornendoe lavorano per frenare la diffusione della pandemia di Coronavirus.UPS è una parte significativa del mondo dell'economia; l'azienda sta, inclusa laPer sostenere lo sforzo globale di soccorso in risposta al nuovo Coronavirus, la UPS Foundation ha annunciatoalle agenzie delle Nazioni Unite, a partner degli aiuti umanitari e organizzazioni internazionali non governative.Negli(FEMA) con iluno sforzo coordinato per accelerare l'arrivo di forniture critiche necessarie negli opedali degli Stati Uniti. UPS Healthcare offre un'ampia gamma di servizi, dallo spazio distributivo con licenza healthcare, alla gestione della supply chain, agli imballaggi per il controllo della temperatura, la spedizione, stoccaggio ed esecuzione degli ordini di dispositivi medici e campioni per laboratori e studi clinici.Con capacità di, l'infrastruttura globale di, le sue capacità di monitoraggio e ricerca e la protezione dei dati personali sono ideali per aiutare coloro che combattono in prima linea a frenare la diffusione del virus.