Coronavirus: arriva Tobis, il termoscanner che scopre i potenziali ammalati

In tempo diè anche la tecnologia che ci aiuterà ad uscire dall'emergenza sanitaria. L'ultimo ritrovato, tutto Made in Italy, si chiama, ed è un termoscanner automatico non presidiato che fa tutto da solo evitando il contatto tra chi deve controllare e chi deve esser controllato. Un elemento essenziale questo per la sicurezza di tutti, e fondamentale nell’ emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Altro fattore decisivo per l'utilizzo di TOBIS è che non serve alcuna installazione, perché è già pronto all’uso.Si tratta, in pratica, di un elemento tecnologico dotato di, in grado di misurare in tempo reale la temperatura dell'utente, anche con la mascherina, per consentire o bloccarne il passaggio. Luce verde o rossa, in base alla temperatura senza l'intervento di un operatore addetto. Basta che l'utente si avvicini e venga inquadrato, e si conosce immediatamente se ha la febbre o no, dato rilevabile anche in remoto da un computer posizionato a distanza.A introdurlo sul mercato l'italiana, azienda di Roma che ha riconvertito la produzione. Il suo amministratore, Stefano Brigidi, spiega la motivazione che ha spinto il suo team a realizzare questo dispositivo e la duttilità dello strumento: “Ritengo che TOBIS (www.intertouch.it/smt-covid19) possa salvaguardare la salute di molte persone. Tra poco, si spera, torneremo alla vita di tutti i giorni e proprio per questo abbiamo bisogno di strumenti veloci, che consentano di capire in una frazione di secondo il possibile pericolo di contagio” spiega Brigidi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita