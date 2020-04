Coronavirus: boom degli acquisti online, superato lo shopping di Natale

Il settore del retail sta subendo forti impatti a causa della crisi Covid-19. Con i negozi fisici prevalentemente chiusi, persone di ogni età si rivolgono al digitale per le proprie esigenze, dalla ricerca di informazioni fino agli acquisti.

Il report

Q1 Shopping Index

di Salesforce, basato sui dati raccolti sulla piattaforma Commerce Cloud, analizza i dati relativi all'attività di oltre un miliardo di consumatori in tutto il mondo e mostra un passaggio radicale dall'acquisto fisico a quello digitale.

Secondo i dati del report, il numero di acquirenti digitali unici è aumentato del 40% su base annua. Di seguito viene fornita un'analisi dettagliata dello stato del commercio digitale nel primo trimestre 2020 che tiene in conto la situazione attuale.



Poiché i governi hanno chiesto ai brand e ai rivenditori di beni non essenziali di chiudere i loro negozi fisici, i consumatori non hanno altra scelta che utilizzare i canali digitali per alcune categorie di prodotti. Di conseguenza, le performance nel Q1 hanno persino superato quelle della stagione dello shopping natalizio 2019, già molto importanti. I punti salienti del commercio elettronico per il primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 rilevano dunque:

una crescita del 20% dei ricavi (rispetto alla crescita del 12% nel primo trimestre 2019);

una crescita del 16% del traffico digitale;

una crescita del 4% della spesa per acquirente (ossia l'importo medio speso dagli acquirenti per ogni visita).

Benché l'aumento del digitale sia ben lontano dal compensare l'enorme perdita che deriva dalle mancate vendite fisiche, sta comunque contribuendo ad arginare e sopperire a parte delle perdite. La crescente adozione del digitale continuerà anche quando i consumatori ritorneranno a una situazione più libera a cui ci eravamo abituati prima della pandemia. Questo è il motivo per cui così tanti rivenditori tradizionali, marchi nativi digitali e produttori di beni di consumo stanno raddoppiando il digitale per offrire un'esperienza senza interruzioni tra lo shopping journey virtuale e fisico.

Il diffondersi della pandemia comunque è stato uno dei principali indicatori dell'andamento dello shopping digitale.

Se il primo trimestre è iniziato in modo abbastanza coerente con gli anni precedenti, la situazione è rapidamente cambiata quando il virus ha iniziato a diffondersi. In particolare, negli ultimi 15 giorni del trimestre si è registrato un aumento del 41% delle entrate digitali.

Con l'aumento della domanda, conseguente alla chiusura di negozi e dei centri di distribuzione, alcuni rivenditori hanno faticato a stare dietro alla raccolta, all'imballaggio e alla spedizione degli ordini. Alcuni hanno tentato di accelerare e riorganizzare le catene di approvvigionamento per offrire punti di ritiro e consegne a domicilio nelle vicinanze. La flessibilità e la creazione di connessioni digitali con i propri clienti saranno fondamentali per resistere a questo momento di incertezza.





È questa la "nuova normalità"?

Nonostante sia facile supporre che alcuni consumatori continueranno a operare in una modalità "avversa al rischio" anche una volta conclusa la fase di

lockdown,

lo storico delle analisi dei dati insegna che i consumatori tendono ad adottare quei comportamenti che nel tempo si consolidano come la nuova normalità anche nei mesi successivi.

Senza dubbio questa crisi globale cambierà i comportamenti di acquisto dei consumatori, ma la maggior parte continuerà a operare in questa nuova normalità digitale per molto tempo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita