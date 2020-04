Disponibili i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family

è ora disponibile come estensione dei browser Microsoft Edge and Google Chrome , offrendo consigli di scrittura indipendentemente dall'attività che si sta conducendo: dalla stesura di una mail alla scrittura di un post su Twitter, fino alla creazione di una story su Facebook.

PowerPoint Presenter Coach

usa l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a preparare i propri discorsi in inglese: le nuove funzionalità offrono feedback in tempo reale sul tono di voce utilizzato, suggerimenti grammaticali e su come formulare il proprio discorso in modo più efficace.