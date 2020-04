MSI Prestige 14 si colora di rosa e arriva in Italia

MSI ha presentato il nuovo Prestige 14 Pink Rose, un raffinato PC portatile caratterizzato da un’'elegante livrea completamente rosa, che include anche tastiera e touch pad. Il look contemporaneo con bordi tagliati a diamante e l’esclusiva texture sabbiata rendono questo laptop pensato per l’'universo femminile, per chi ama il rosa e, in generale, per coloro che desiderano distinguersi per lo stile ricercato.

Mostrato in anteprima al CES di Las Vegas e disponibile ora anche in Italia, quest’originale e sofisticato laptop va a completare la linea Prestige 14, che comprende anche una versione più classica nella tonalità Carbon Grey e l’elegante White, che trova nella purezza del bianco la sua principale caratterizzazione estetica.

I laptop della linea Prestige 14, nelle sue tre varianti di colori, sono realizzati con uno speciale chassis in alluminio ultra-light, che li rende davvero leggeri (1,29 Kg) e dotati di una batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di autonomia.

Equipaggiati con processori di Intel Core™ i7 di 10a generazione, SSD da 512 GB, 16GB di RAM e display FHD da 14 pollici, questi eleganti laptop si trovano a proprio agio con tutte le più diffuse app per la produttività e per l’intrattenimento.

La linea Prestige 14 è in vendita in Italia con prezzi a partire da 1.299 Euro IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita