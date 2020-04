Avast: malware a tema coronavirus colpisce utenti Internet Explorer

Gli esperti di Avast hanno individuato una. Questo tenta di insinuarsi tra le vulnerabilità delle versioni obsolete di Internet Explorer e di installare sul sistema dell'utente il malware Kpot 2.0, che è in grado di inviare al server C&C diverse informazioni personali tra cui il nome del computer, il nome utente di Windows, l'indirizzo IP e le credenziali di accesso di Skype e Telegram.A partire dal 14 aprile 2020,, dopo Canada, Stati Uniti, Giappone e Spagna eLa tattica fraudolenta di acquistare spazi pubblicitari dai grandi ADV network per proporre annunci malevoli era già utilizzata dai cybercriminali, che in questo periodo di grossa emergenza hanno decisomascherando le attività fraudolente dietro siti Web che sembrano ospitare informazioni relative all'emergenza sanitaria, dando quindi l'impressione di non essere dannosi.e da allora hanno aggiunto diversi altri domini su cui distribuire Fallout, registrandone circa sei al giorno nel tentativo di eludere i rilevamenti antivirus.Per evitare di cadere in questo tipo di trappole, gli esperti di Avast consigliano di aggiornare costantemente i software, i browser, i sistemi operativi e, a meno che non sia strettamente necessario. Questo strumento infatti non è più utilizzato da molti siti Web ma i criminali informatici continuano sfruttarne le vulnerabilità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita