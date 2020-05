Sony Xperia 10 II: disponibile nelle prossime settimane

Arriverà nelle prossime settimane il nuovo, il dispositivo che concentra più tecnologie di Sony di qualsiasi altro dispositivo di fascia medio-alta, per immergersi completamente in un’altra realtà.Dotato di, impermeabile e anti-polvere (come certifica il grado di protezione IP65/IP68), lo smartphone è espressamente progettato per la nuova era dell’intrattenimento:, è comodissimo da tenere in mano in qualsiasi situazione.L’dà la sensazione di trovarsi proprio al centro dell’azione, anche grazie alla tecnologia TRILUMINOS per dispositivi mobili – la stessa installata sui televisori BRAVIA.L’ottimizzazione dei contenuti video, inoltre, consente di apprezzare come mai prima d’ora la profondità dei neri e la brillantezza cromatica di film e programmi TV.Il form factor di 21:9, che possono avere una visione d’insieme del campo di gioco.Tra gli ulteriori vantaggi dello schermo OLED 21:9 da 6,0” spicca l’interfaccia utente multi-finestra di Sony, che migliora la navigabilità, permettendo di aprire due app contemporaneamente, mentre con la funzione Side Sense è possibile passare agevolmente da un’app all’altra.Xperia 10 II è un concentrato di tecnologie audio di Sonyper ascoltare il vero audio ad Alta Risoluzione sia con sia senza cavi.E le novità non finiscono qui. Xperia 10 II stimola la creatività dei fotografi con una nuova fotocamera: un supergrandangolo (16 mm), un grandangolo (26 mm) e un teleobiettivo (52 mm). Le pre-impostazioni specifiche per cibo, ritratti e, per la prima volta, scene notturne sono garanzia di risultati qualitativamente impeccabili, anche quando la luce scarseggia.Indipendentemente dal soggetto o dalle condizioni, Xperia 10 II mette in campo le migliori tecnologie digitali di Sony per non sbagliare mai uno scatto e riprodurre fedelmente tutte le sfumature all’interno dell’inquadratura.Xperia 10 II è alimentato, che consente di navigare e creare contenuti tutto il giorno, senza interruzioni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita