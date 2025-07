Samsung: in arrivo il Galaxy Z Fold più sottile e leggero di sempre

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità di Galaxy Z Fold7, il dispositivo che racchiude il meglio del design Galaxy, delle funzionalità fotografiche e dell’innovazione in materia di intelligenza artificiale nel modello della serie Z più sottile e leggero di sempre.

Galaxy Z Fold7 è pensato per chi desidera in unico dispositivo la praticità e la portabilità di uno smartphone tradizionale, unite alla potenza e alla versatilità di uno schermo più grande. Con il suo design ultra sottile e leggero, insieme al display esterno più ampio, Galaxy Z Fold7 offre un’esperienza fluida anche in movimento, rendendo scrittura e navigazione più semplici quando il dispositivo è chiuso.

Il peso è di soli 215 grammi , più leggero persino di Galaxy S25 Ultra.

Lo spessore è di 8,9 mm da chiuso e 4,2 mm da aperto .

Il display esterno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici , uno schermo più ampio con un nuovo aspect ratio di 21:9.

Da aperto, Galaxy Z Fold7 si trasforma in un dispositivo completamente nuovo, che va oltre il concetto di smartphone: lo schermo amplia lo spazio a disposizione per lavorare, modificare contenuti, svolgere più operazioni contemporaneamente in multitasking o semplicemente godersi al meglio la Galaxy AI. Il display principale è più grande dell’11% rispetto alla generazione precedente, offrendo ancora più spazio per gestire molteplici attività attraverso diverse app.

Il display principale è un Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con contrasto elevato, neri profondi e colori vibranti.

Dotato di Vision Booster e luminosità fino a 2.600 nit per una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.







Elegante e resistente

Sottile e leggero, Galaxy Z Fold7 è progettato per accompagnare gli utenti ovunque in totale sicurezza. Il nuovo design della cerniera e del display pieghevole ancora più resistente garantisce affidabilità nel tempo, anche con un uso intenso.

Armor FlexHinge è più sottile e leggera , con una struttura multi-binario che riduce la piega visibile e migliora la durabilità distribuendo in modo uniforme le sollecitazioni meccaniche.

Il display esterno è in Corning Gorilla Glass Ceramic 2 , un nuovo vetro ceramico con cristalli integrati che ne aumentano la resistenza a urti e crepe.

Il telaio è realizzato in Advanced Armor Aluminum , che migliora durezza e resistenza del 10%.

Il display principale è stato riprogettato per essere più sottile e leggero, ma al tempo stesso robusto, grazie a uno strato in titanio e un vetro ultra sottile (UTG) spesso il 50% in più rispetto alla generazione precedente.

Sotto la scocca, Galaxy Z Fold7 è alimentato dal processore più avanzato mai visto su un dispositivo Galaxy, progettato su misura per ottimizzare l’elaborazione AI, come la traduzione in tempo reale o l’editing generativo. Il nuovo Snapdragon 8 Elite per Galaxy offre un incremento delle performance pari al +41% nella NPU, +38% nella CPU e +26% nella GPU rispetto al modello precedente, permettendo a Galaxy Z Fold7 di elaborare più esperienze AI complesse, senza compromessi.







Galaxy Z Fold7 porta il meglio dell’esperienza fotografica Galaxy di livello professionale nel mondo dei pieghevoli, grazie a un sistema avanzato che combina hardware all’avanguardia ed elaborazione intelligente per risultati sempre sorprendenti. La fotocamera ad alta risoluzione cattura colori ricchi e texture realistiche rendendo ogni scatto vivido anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'imaging potenziato dall'intelligenza artificiale ottimizza automaticamente l'illuminazione, i dettagli e il realismo, così che le foto e i video rimangano nitidi, dalle cene più importanti ai momenti passati al bar fino a tarda notte.

Prima fotocamera grandangolare da 200MP su un Galaxy Z: cattura 4 volte più dettagli e immagini più luminose del 44%.

La fotocamera frontale da 10MP con angolo di 100° sul display principale espande l'inquadratura, ideale per selfie di gruppo o catturare più elementi in un singolo scatto quando il dispositivo è aperto.

La nuova generazione di ProVisual Engine elabora le immagini più velocemente per una qualità superiore in ogni scatto, migliorando nitidezza, colori e dettagli in ogni foto e video.

Durante le registrazioni video notturne, l’intelligenza artificiale distingue soggetti in movimento dallo sfondo statico per ridurre il rumore.

10-bit HDR offre una maggiore gamma cromatica. Il risultato sono video con colori più ricchi, contrasti più profondi e dettagli più realistici, in qualsiasi momento della giornata.

Editing creativo con ampio schermo

Galaxy Z Fold7 mette in tasca uno studio creativo di livello professionale, con strumenti basati sull’’intelligenza artificiale ottimizzati per l’ampio display. Gli utenti possono scattare foto e video straordinari che possono essere modificati con facilità. Dalla rimozione di elementi indesiderati alla cancellazione dei rumori di sottofondo nelle registrazioni, i miglioramenti in stile studio possono essere realizzati in pochi semplici passaggi. Le funzionalità intuitive e intelligenti di Galaxy Z Fold7 rendono semplice trasformare foto e video in contenuti di livello professionale, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Assistente foto permette di perfezionare ogni scatto, spostando, cancellando o ingrandendo oggetti, regolando le angolazioni e riempiendo gli sfondi con la precisione dell’AI. È possibile catturare espressioni vivaci, compresa quella del proprio animale domestico, grazie a Studio ritratti e migliorare le immagini grazie alla Modifica generativa potenziata, che consente di rimuovere dettagli indesiderati sullo sfondo. Ora è ancora più intelligente e offre suggerimenti proattivi con la nuova funzione di suggerimento della cancellazione con un solo tocco.

Mostra originale consente di confrontare in tempo reale le immagini originali e quelle modificate sul grande schermo, rendendo più semplice decidere cosa modificare e cosa mantenere.

Regola audio è stato anch’esso potenziato per essere ancora più intelligente e pratico. Ora dispone di una nuova funzione nella Galleria e rileva in modo proattivo i rumori indesiderati come vento o traffico nei video, rimuovendoli automaticamente.





La nuova era della Galaxy AI su un ampio display

Galaxy Z Fold7 sfrutta al massimo il formato pieghevole per amplificare la potenza e la comodità dell’AI, offrendo esperienze intuitive, adattive e incredibilmente efficienti. Con la nuova One UI 8, progettata per essere naturalmente reattiva, il formato flessibile e lo schermo ampio di Galaxy Z Fold7 offrono un modo più intuitivo e immersivo per interagire con l’AI senza bisogno di passare continuamente da un’app all’altra o tra più schermate: tutto avviene in modo integrato e fluido.

Progettata come un vero agente multimodale, One UI 8 unisce perfettamente il multitasking con strumenti intelligenti in grado di comprendere ciò che si sta scrivendo, dicendo e persino vedendo. Grazie alla fotocamera con AI integrata e alla sicurezza su ogni livello, Galaxy Z Fold7 diventa un assistente personale smart e sicuro, sempre pronto ad aiutare, ovunque e in qualsiasi momento.

Galaxy Z Fold7 debutta con la nuova One UI 8 su Android 16 , introducendo la piattaforma AI più recente di Samsung nel mondo dei pieghevoli, per offrire l’esperienza Android più aggiornata sin dal primo utilizzo.

Gemini Live è ora potenziato con AI multimodale in grado di comprendere ciò che si vede, si dice e si fa, rendendo possibile digitare o pronunciare domande contestuali e ottenere risposte senza dover passare da un'app all'altra. Grazie alla condivisione dello schermo o alla condivisione della fotocamera su Gemini Live, si può semplicemente mostrare a Gemini ciò che si sta visualizzando o inquadrando con la fotocamera, e porre domande per ottenere risposte immediate.

Cerchia e Cerca diventa ancora più efficace sul grande schermo: ad esempio se si sta giocando, è possibile cerchiare un elemento sul display e ottenere suggerimenti in una finestra fluttuante, senza interrompere il gioco.

Con la Galaxy AI ottimizzata per i grandi schermi, Galaxy Z Fold7 offre esperienze che valorizzano al massimo i vantaggi del display pieghevole per incrementare la produttività. I risultati delle funzioni AI vengono mostrati in una parte di schermo separata o in modalità popup, così il contenuto originale rimane visibile e non viene oscurato. Diventa più efficiente anche il Drag & Drop dei contenuti generati dall’AI – immagini o testi – direttamente da Multi Window. Con strumenti come Assistente al disegno o Assistente alla scrittura , è più semplice che mai trasformare idee e immagini, per un processo creativo più fluido.

Disponibilità

È possibile preordinare Galaxy Z Fold7 a partire dal 9 luglio 2025. Dal 22 luglio 2025 Galaxy Z Fold7 sarà disponibile nelle varianti di colore Blue Shadow, Silver Shadowm, Jetblack e Mint (Mint in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store del “Centro Commerciale Il Centro” di Arese)

Per una maggiore tranquillità, Samsung Care+ offre una copertura completa per danni accidentali, riparazioni e sostituzioni. Inoltre, per gli utenti che amano avere sempre la tecnologia più recente, Samsung introduce il nuovo Samsung Galaxy Club.

Inoltre, con Galaxy Z Fold 7 sarà possibile ottenere l'accesso esteso a Google AI Pro e 2 TB di archiviazione cloud per 6 mesi senza alcun costo aggiuntivo.

Galaxy Z Fold7 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.199

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.319

nella versione da 16GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.619

Acquistando Galaxy Z Fold7 dal 9 luglio 2025 al 24 luglio 2025 incluso presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, e ottenere:

Galaxy Z Fold7 da 1 TB al prezzo di Galaxy Z Fold7 da 512GB

Galaxy Z Fold7 da 512GB al prezzo di Galaxy Z Fold7 da 256GB

ile in lingue selezionate. Possono essere applicati limiti di utilizzo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita