Nokia: una velocità 5G da record

Nokia ha annunciato di aver raggiunto la velocità 5G più elevata al mondo nella sua rete Over-the-Air (OTA) a Dallas, in Texas. Utilizzando 800 MHz di spettro commerciale ad onde millilmetriche 5G e la funzionalità Dual Connectivity (EN-DC), Nokia ha raggiunto velocità 5G fino a 4,7 Gbps nei test effettuati sulle apparecchiature della stazione base, implementate per i carrier dei principali network commerciali degli Stati Uniti.

La soluzione non solo fornirà agli abbonati velocità di banda larga mobile senza precedenti, ma consentirà anche ai carrier di vendere vari servizi enterprise sensibili alla latenza, come il network slicing per applicazioni mission-critical.





La funzionalità EN-DC, disponibile sulla soluzione AirScale di Nokia, consente ai dispositivi di connettersi simultaneamente alle reti 5G e LTE, trasmettendo e ricevendo dati attraverso entrambe le tecnologie air-interface. Ciò significa che i dispositivi possono ottenere una capacità di trasmissione più elevata rispetto alla sola connessione 5G o LTE. Le velocità sono state raggiunte sia nella configurazione 5G cloud-based (vRAN) che in quella classica a banda base.

