Escape Challenge: il più grande torneo di escape room online

Si chiama Escape Challenge ed è la serie di più grandi tornei di escape room digitali d'Italia, fenomeno in netta ascesa nell'ultimo periodo tanto che sono oltre

le persone che hanno già partecipato ad uno dei tornei organizzati.

La ragione di questo successo derviva sia dal divertimento nel risolvere gli enigmi sia dal forte

nella storia nella quale si è

. A tutto questo si aggiunge la

con le altre squadre collegate da ogni città d'Italia che si sfidano in contemporanea: ogni settimana viene stilata la classifica dei migliori team che vengono premiati.

Quattro sono le avventurle tra le quali poter scegliere: in

bisogna salvare il mondo da un asteroide pronto a colpire la Terra, mentre nel

l'obiettivo è quello di compiere il colpo del secolo tra le sale degli Uffizi di Firenze. Nell'

, invece, i giocatori dovrenno impersonificare la Compagnia dell'Anello mentre

è un'avvenuta thriller-horror che si ispira alla misteriosa spedizione del 1959 compiuta da 9 esploratori sul mone Otorten, in Russia.

L'idea di questo format nasce dai creatori di Enigma Room, tra i leader in italiana nel settore delle escape room che hanno deciso di lanciare una nuova forma di intrattenimento per poter permettere ad appassionati e non, di giocare ad una

direttamente da casa propria, collaborando con gli amici.

Partecipare ad una Escape Challange è molto semplice: basta accedere al sito

, registrarsi al torneo desiderato, entrare nella Challenge il giorno e nell'orario stabilito e poi iniziare a giocare.

Questo perchè agli Escape Challange si può decidere di partecipare: si consiglia di formare una squadra di massimo 6 persone, con un 1-2 giocatori per dispositivo. I membri di una stessa squadra possono giocare da abitazioni o città diverse ed interagire attraverso applicazioni di chiamata o videochiamata come Whatsapp e Zoom. Ogni esperienza di gioco dura mediamente un'ora e mezza."Stiamo lavorando per creare nuove escape room digitali che lanceremo settimana dopo settimana ed organizzeremo sempe più competitivi Escape Challenge– ha spiegato Marco Tedeschi, uno dei fondatori di Enigma Room che nel frempo sta esportando i tornei anche all'estero. Questa settimana nel Regno Unito, per poi sbarcare il prossimo week end anche in America.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita