Tiscali sceglie FRITZ!Box di AVM per le connessioni ultraveloci in Fibra Fino a Casa (FTTH)

Tiscali,

grazie ad un accordo con AVM

,

da oggi include gratuitamente nell'offerta FTTH su rete Open Fiber

un modem ad elevati standard prestazionali,

per

offrire al Cliente la

miglior esperienza di navigazione anche in WiFi

.



Il FRITZ!Box 7530, il modem AVM incluso nell'offerta Tiscali UltraInternet Fibra, garantisce un WiFi di ultima generazione, potente e stabile, che assicura prestazioni e copertura molto elevate, con WiFi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s.



I clienti Tiscali avranno così a disposizione il meglio per valorizzare il loro servizio UltraInternet Fibra: funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, servizi personalizzabili di parental control e servizi evoluti per la telefonia.



Il FRITZ!Box 7530 è inoltre Mesh Ready:

la nuova tecnologia che permette di avere un'unica Rete Wireless intelligente e copertura senza paragoni.

Inoltre, dispone di un timer per lo spegnimento, che permette di ridurre i consumi energetici e le emissioni rispettando l'ambiente.





Da metà giugno, poi, l'offerta sarà ulteriormente ampliata: i clienti Tiscali potranno scegliere, come opzione a pagamento dell'offerta UltraInternet Fibra

, il modem FRITZ!Box 7590, top di gamma con il massimo dell' innovazione tecnologica, vincitore del premio "European Best Router" negli ultimi tre anni.

