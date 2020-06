TheFork: nuova funzionalità per aggiornare sulle norme anti-coronavirus nei ristoranti

igienizzante mani disponibile per i clienti

distanza di almeno 1 metro garantita per i clienti

utilizzo di mascherine da parte del personale

consultazione online del menu o utilizzo di menu monouso

utilizzo di prodotti usa e getta sul tavolo (sale, olio...)

controllo della temperatura corporea all'ingresso

sistema per il ricambio d'aria

extra misure di disinfezione per tavoli, bagni e cucina

servizio effettuato esclusivamente al tavolo

accettati pagamenti con carta

ha annunciato una nuova funzionalità dell’app e del sito che permetterà agli utenti di visualizzare nella scheda dei ristorantiI ristoratori potranno autonomamente spuntare le precauzioni prese scegliendo tra diverse opzioni. La lista include sia le norme previste dalla legge sia le più comuni misure precauzionali non obbligatorie che i ristoranti stanno adottando. Per definire i vari criteri, TheFork si è servita della checklist dellabasata sulle linee guida della Conferenza delle Regioni e dell’osservazione dello scenario nei diversi Paesi in cui è attiva l’app. È a totale discrezione dei ristoranti decidere se e quali regole di prevenzione mostrare sulla propria scheda di TheFork.Così, già attraverso l’app e il sito di prenotazione online, gli utenti potranno vedere se l’esercizio applica le seguenti misure precauzionali:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita