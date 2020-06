Apple: l'App Store nel 2019 ha mosso oltre 500 miliardi di dollari

Apple ha annunciato che nel solo 2019 l’ecosistema dell’

ha mosso 519 miliardi di dollari in pagamenti e vendite a livello mondiale. Secondo il

condotto da economisti indipendenti di Analysis Group, le categorie più redditizie sono state le app per il mobile commerce (m-commerce), le app per beni e servizi digitali, e l

pubblicità in-app.



Del totale di 519 miliardi di dollari mossi dall’ecosistema dell’App Store nel 2019, lo studio ha rilevato che le vendite di beni e servizi fisici hanno rappresentato la quota maggiore, pari a 413 miliardi. All’interno di questa categoria, le app di m-commerce hanno generato la maggior parte delle vendite, con al primo posto le app di vendita al dettaglio a quota 268 miliardi di dollari. Queste ultime includono le app che offrono una versione digitale di negozi fisici, come H&M e Zara, nonché marketplace virtuali che vendono beni fisici, come Yoox; è esclusa la consegna di generi alimentari, che è una categoria a sé.



Lo studio rivela chequando si considerano le vendite generate da altre fonti, come i beni e i servizi fisici. Poiché Apple trattiene solo una commissione sulle transazioni associate a beni e servizi digitali, oltre l’85% dei 519 miliardi di dollari totali viene incassato da sviluppatori di terze parti e da aziende grandi e piccole.“L’App Store è dove innovatori e sognatori possono dare vita alle proprie idee, e dove gli utenti possono trovare strumenti sicuri e affidabili per migliorare la propria vita”. “In un momento difficile e preoccupante come quello che stiamo vivendo, l’App Store continua a offrire opportunità per l’imprenditorialità, la salute e il benessere, l’istruzione e la creazione di posti lavoro, aiutando le persone ad adattarsi rapidamente a un mondo che sta cambiando. Ci impegniamo a fare ancora di più per sostenere la comunità globale dell’App Store, dai singoli sviluppatori in ogni angolo del mondo fino alle aziende con migliaia di dipendenti, perché possa continuare a promuovere l’innovazione, creare lavoro e favorire la crescita economica per il futuro.”Le; questa categoria include le app per lo streaming di musica e video, fitness e istruzione, ebook e audiolibri, quotidiani e riviste, e servizi di incontri., cioè la tipologia di app più scaricata nel 2019, sono stati la principale fonte di pagamenti e vendite in questa categoria. I giochi degni di nota del 2019 includono, che è stato il più scaricato nel 2019, e “Sky: Children of the Light” dell’indipendente thatgamecompany, che è stato nominato Gioco dell’anno 2019 per iPhone da Apple.Leammontano a 45 miliardi di dollari, e il 44% deriva dai giochi. Le app diverse dai giochi che generano cospicue vendite da pubblicità in-app sono spesso gratuite, come Twitter e Pinterest, ma includono anche app che offrono accesso ai contenuti tramite acquisti in-app, come The New York Times e DAZN.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita