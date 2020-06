Apple: nuove tecnologie per una nuova generazione di app

Apple ha poi deciso di offrire agli sviluppatori ancora più modi per integrare le loro app nelle funzioni chiave delle piattaforme, perché possano fornire esperienze ancora più ricche e nel contempo proteggere la privacy e la sicurezza dell’utente. Il nuovo programma per accessori basato sulla rete Find My permette ai produttori di terze parti di sfruttare un network con centinaia di milioni di dispositivi, pur continuando a offrire una crittografia end-to-end in modo che solo l’utente possa vedere la posizione del proprio prodotto. Un nuovo programma per HomePod consente di integrare servizi musicali di terzi. Gli sviluppatori di client email e browser possono proporre le loro app come opzioni predefinite, selezionabili dagli utenti. E Safari per Mac si arricchisce del supporto per la popolare API WebExtensions usata da Chrome, Firefox e Edge, così gli sviluppatori potranno facilmente creare estensioni per Safari e distribuirle sul Mac App Store.

Xcode è al centro di tutti i processi di sviluppo per le piattaforme Apple, e Xcode 12 ha un nuovo look che riprende quello di macOS Big Sur. I nuovi pannelli per documenti permettono di aprire velocemente più file per lavorare all’interfaccia, mentre log e file di progetto si aprono in pannelli distinti. Le dimensioni dei font nel navigatore ora corrispondono a quelle usate dal sistema, oppure è possibile impostarle su piccole, medie o grandi. E Xcode 12 crea app macOS Universal per impostazione predefinita, garantendo la compatibilità con i nuovi Mac con processore Apple.

Durante la WWDC20, Apple ha lanciato anche una versione ampliata dell’App Store Lab per offrire maggiore supporto alla comunità di sviluppatori su tutte le piattaforme Apple. In passato, il laboratorio ha permesso di raccogliere spunti per le nuove funzioni dell’App Store, per definirne la priorità e anche per aggiornare le policy. Quest’anno gli sviluppatori sono incoraggiati a condividere il proprio feedback durante la sessione virtuale o attraverso un canale di sondaggio aggiuntivo che raccoglierà i contributi fino al 26 giugno. Il sondaggio, al suo quarto anno, coinvolge mezzo milione di sviluppatori ed è fondamentale per raccogliere idee come quelle che hanno portato alla creazione di servizi quali i link pubblici TestFlight e la possibilità di rispondere alle recensioni dei clienti.

ha annunciato una gamma di nuove tecnologie che consentiranno ai 23 milioni di sviluppatori della sua comunità di creare le app di domani. Questi nuovi strumenti permetteranno agli sviluppatori di portare app ancora più potenti sulle piattaforme Apple, e li aiuteranno anche a gestire e far crescere il loro business.Alla WWDC20 Apple ha presentato un laboratorioampliato per dare modo a developer di tutto il mondo di condividere il loro feedback e contribuire ai futuri miglioramenti dello Store. Apple sta inoltre aprendo nuovi forum per raccogliere i suggerimenti nell'arco dell'anno."La comunità di sviluppatori Apple ci ispira ogni giorno con app capaci di rispondere alle esigenze di oltre un miliardo di utenti, di trasformare interi settori e di cambiare il mondo. In occasione di questa WWDC abbiamo presentato una nuova gamma di API, framework e strumenti che aiuteranno gli sviluppatori a creare app ancora più innovative e a raggiungere un numero ancora maggiore di utenti". "Oggi l'ecosistema dell'App Store è più diversificato, dinamico e apprezzato che mai, ma perché diventi ancora migliore per tutti dobbiamo lavorare insieme. Per la WWDC di quest'anno abbiamo aggiunto degli App Store Lab online, esteso il sondaggio annuale per gli sviluppatori App Store e introdotto altre novità, perché vogliamo che siano proprio le centinaia di migliaia di developer della nostra comunità a dirci come migliorare l'App Store, per loro e per gli utenti."Con lead esempio, gli utenti possono scoprire nuove app in modo semplice e veloce grazie a nuovi indicatori visivi chiamati codici App Clip, oltre che tramite la tecnologia NFC, link condivisi e altro. Le App Clips si avviano in pochi secondi, immergendo l'utente in un frammento dell'esperienza in-app e offrendo agli sviluppatori un modo nuovo e divertente per raggiungere i clienti proprio quando hanno bisogno della loro app. Una volta entrati nell'App Clip, gli utenti possono installare la versione completa dell'app con un semplice tocco.Ci sono, ridisegnati per essere più utili e fornire informazioni tempestive a colpo d'occhio: disposti sulle pagine della schermata Home, i widget si attivano ogni volta che l'utente guarda il suo dispositivo. E grazie alla nuova API SwiftUI, gli sviluppatori possono cerare widget per iOS, iPadOS e macOS utilizzando lo stesso codice.