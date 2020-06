Disponibile in Italia la ROG Strix Scope TKL Deluxe

Creata per i giocatori FPS: il fattore di forma senza chiave offre più spazio per spostare il mouse, mentre il tasto L-Ctrl ingrandito riduce al minimo la pressione involontaria di altri tasti per un'esperienza di gioco avanzata.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 25/06/2020