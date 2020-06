LG: in Italia i nuovi monitor pensati per i gamer

è dotato di risoluzione Quad HD+ 3840x1600 ed è certificato

LG ha annunciato l'arrivo in Italia di tre nuovi monitor gaming UltraGear. Progettati per offrire un'esperienza immersiva per i videogiocatori, il 38GN950 e il 34GN850 sono dotati di ampi display con formato 21:9 e pannello IPS da 1 ms e di un refresh rate di 160 Hz. Per garantire un'esperienza di gioco ottimale, il 38GN950 è dotato di risoluzione Quad HD+ 3840x1600 ed è certificato, mentre il 34GN850 ha una risoluzione Quad HD 3440x1440. Entrambi i monitor integrano un nuovo supporto non solo dal design accattivante, ma anche più solido e stabile, e regolabile per modificare inclinazione e altezza del monitor per creare un'ambiente di gioco più coinvolgente. Inoltre, il modello da 38 pollici è dotato della tecnologia Sphere Lighting 2.0 che consente di gestire fino a sei impostazioni di luce diverse permettendo alla luce di cambiare in base ai suoni e ai colori del gioco conferendo all'ambiente di gioco un'atmosfera ancora più emozionante. Entrambi i monitor sono compatibili con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync che forniscono una frequenza di aggiornamento variabile eliminando tearing e stuttering. La terza proposta di LG per quanto riguarda la linea UltraGear è il monitor gaming 27GN950 che aggiunge la risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160) alla qualità e alle eccellenti prestazioni del pannello Nano IPS con tempo di risposta 1ms (GtG) e refresh rate da 144Hz, e offrire una riproduzione accurata dei colori e un'ampia gamma cromatica. Il modello da 27 pollici colpisce per l'eccellente qualità delle immagini degli innovativi display Nano IPS di LG già noti per la riproduzione di immagini realistiche con colori ricchi e naturali e con un contrasto uniforme su un ampio angolo di visione. Certificato VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible questo modello offre, ai giocatori più esigenti, una esperienza di gioco senza precedenti.