Odyssey G9, il nuovo gaming monitor curvo di Samsung

ha annunciatomonitor curvo di nuova generazione presentato al CES 2020, che si aggiunge al G7 recentemente lanciato Odyssey G9 è il primo monitor certificato a supportareper mettere a disposizione giochi e contenuti in una qualità all'avanguardia grazie anche alla combinazione della tecnologiae di un pannelloIl G9 da 49 pollici è il primo monitor al mondo ad alta definizione Dual Quad (DQHD; risoluzione 5120×1440), profonda e coinvolgente. Inoltre presenta una potente combinazione di caratteristiche, tra cui un rapido tempo di risposta di 1 ms con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e una qualità d'immagine QLED cristallina per il gioco in dual QHD.Odyssey G9 garantisce un'esperienza di gioco all'avanguardia, con un'azione dinamica e senza soluzione di continuità scenaG9 oltre ad avere un design innovativo e futuristico con un esterno bianco lucido, dispone anche di Infinity Core Lighting, che offre 52 colori e cinque diversi effetti luminosi. Caratteristiche estetiche e tecnologiche che lo distinguono dalla concorrenza e completano qualsiasi allestimento di gioco.Samsung Odyssey G9