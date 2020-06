lancia per i clienti in Italia una nuova soluzione di pagamento:, in collaborazione con Cofidis.I clienti che desiderano pagare in più rate mensili i loro acquisiti su Amazon.it possono ora richiedere, selezionandotra i metodi di pagamento al momento dell'acquisto del prodotto. Dopo aver selezionatocome metodo di pagamento, il cliente verrà re-indirizzato ad un modulo sul sito di Cofidis, il provider del credito. La domanda sarà valutata da Cofidis e l'esito verrà fornito immediatamente online. Una volta attivata, utilizzabile a tempo indeterminato per i futuri acquisti idonei su Amazon.it (il limite del fido e l'approvazione del credito sarà a discrezione di Cofidis). Sarà inoltre possibile accedere a un'area personale dedicata sul sito di Cofidis per consultare il piano di rimborso e l'importo disponibile sulla linea di credito.Tra i prodotti che i clienti potranno acquistare concome, ad esempio, elettronica di consumo, elettrodomestici, arredamento e prodotti per il fai da te.È inoltre possibile acquistarecome, ad esempio, le eccellenze degli artigiani del negozio Made in Italy o i prodotti venduti direttamente dalle Piccole e Medie Imprese italiane e straniere.Il metodo di pagamento sarà visibile ai clienti idonei per gli articoli idonei inseriti nel carrello. Ai clienti verrà data la possibilità di restituire il credito utilizzato con piani di pagamento di diverse durate. Maggiore è l'importo totale degli articoli nel carrello, maggiore è l'offerta rateale messa a disposizione del cliente.I clienti, per poter richiedere. La linea di credito, i contenuti digitali, i buoni regalo, prodotti fuori stock, abbonamenti e i prodotti alimentari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita