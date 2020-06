ROG Theta Electret: le prime cuffie gaming hi-fi al mondo con driver al neodimio e a elettrete

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità delle Theta Electret, cuffie gaming dotate di driver al neodimio e ad elettrete per garantire a tutti gli audiofili un'immersione totale nei giochi e nella musica.





Le cuffie ROG Theta Electret sono pensate sia per i gamer che per gli audiofili, offrono un suono eccezionale e un'immersione straordinaria, tutto in un design robusto e di alta qualità. Grazie ai driver a elettrete garantiscono un suono realistico, in particolare nelle alte e medie frequenze. Le cuffie possono essere inoltre accoppiate con DAC e amplificatori esterni per un suono puro e di alta qualità, per giocare o ascoltare musica senza compromessi.



Per un'immersione completa, ROG Theta Electret abbina a ciascun driver ad elettrete un driver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna per l'ottimizzazione dei bassi. Il filo di rame placcato in argento inoltre garantisce un segnale audio di alta qualità e, abbinato al driver a elettrete, offre un suono ad alta risoluzione dall'eccezionale chiarezza e fedeltà, specialmente nelle alte frequenze.



Le ROG Theta Electret dispongono anche di un microfono ad asta appositamente calibrato che utilizza la tecnologia della deviazione del segnale per ridurre le interferenze e garantire un audio più pulito e chiaro. Le cuffie ROG Theta Electret sono certificate per la comunicazione in diverse app, tra cui TeamSpeak e Discord.





Le ROG Theta Electret sono fornite di cuscinetti ROG Hybrid e in pelle 100% proteica, in modo da consentire una totale personalizzazione del comfort in base alle proprie preferenze. I cuscinetti ROG Hybrid permettono di ridurre il calore fino al 25% così da garantire ai giocatori una temperatura ideale durante le lunghe sessioni di gioco estive. Entrambi i set di cuscinetti consentono di giocare per lunghi periodi di tempo evitando fastidi o dolori e permettono un eccezionale isolamento acustico. Il particolare design a forma di "D inversa" le mantiene inoltre comodamente in posizione.



Le cuffie ROG Theta Electret sono pensate anche per chi indossa gli occhiali. Una precisa area del cuscinetto è infatti più morbida rispetto al resto della superficie, creando un canale che riduce la pressione sulle aste degli occhiali.





Le cuffie ROG Theta Electret sono compatibili con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone. È possibile inoltre utilizzarle anche con DAC e amplificatori esterni: in questo modo i giocatori e gli audiofili possono godere del suono ad alta fedeltà sul proprio dispositivo preferito.

Disponibilità e prezzi

Le cuffie ROG Theta Electret saranno disponibili in Italia nella prima metà dell'anno.

