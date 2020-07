Discovery Channel approda su Vodafone TV

La partnership fra Vodafone Italia e Discovery Italia si rafforza e si rinnova attraverso un nuovo accordo ancora più ricco e completo. Da oggi, infatti, sarà disponibile per tutti i clienti di Vodafone Tv - in streaming e on demand - anche Discovery Channel, il canale flagship del gruppo Discovery distribuito da oltre 30 anni in tutto il mondo, oltre al meglio dei contenuti di Animal Planet, il canale dedicato al mondo della natura e degli animali.





Su Vodafone Tv, inoltre, continueranno ad essere disponibili – sempre in streaming e in modalità on demand - tutti i nove canali free to air del gruppo Discovery - NOVE, Real Time, DMax, Giallo, Motor Trend, K2 e Frisbee a cui si aggiungono quest’anno HGTV – Home & Garden TV, il brand dedicato alla casa e a chi la vive e Food Network.





Le novità non finiscono qui: nei prossimi mesi, infatti, ci sarà la possibilità per gli utenti Vodafone TV di accedere ai contenuti di Dplay PLUS, in modalità add-on all’abbonamento Vodafone TV. Grazie a Dplay Plus è possibile

vedere anteprime esclusive di contenuti premium dei canali free-to-air del gruppo, visibili senza interruzioni pubblicitarie, serie-evento in esclusiva e ’box sets’ dedicati ai titoli cult.

