Curve, il nuovo smart tracker GPS di Vodafone

ha lanciato Curve, l'innovativoche entra a far part della nuova gamma di prodotti Smart Tech.Curve consente agli utenti di restare in contatto con i propri cari e gli oggetti che amano di più, inviando avvisi e aggiornamenti direttamente allo smartphone ovunque ci si trovi. Poiché una persona, Curve è adatto a coloro che desiderano tener traccia di oggetti regolarmente fuori posto o di valore, ad esempio borse per laptop, auto, chiavi o zaini.Disponibile, Curve si abbina perfettamente con i propri effetti personali. Il dispositivo si connette alla Vodafone Smart SIM, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il dispositivo viene utilizzato a distanza.A differenza dei tracker solo Bluetooth,per una connessione più affidabile. Curve viene lanciato in Italia, Spagna e Regno Unito, mentre sarà disponibile alla fine dell'estate in Germania, quindi in altri mercati.Curve è acquistabile sull'e-shop Vodafonee a e tra pochi giorni sarà disponibile anche nei negozi Vodafone.