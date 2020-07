Xbox, arriva la lineup di giochi più vasta nella storia della console

Si è tenuto ieri 23 luglio l’. È stata un’edizione particolarmente ricca: Xbox ha infatti svelato la più ampia e variegata lineup di titoli mai presentata nella storia della console, guidata da, il capitolo più importante e ambizioso della serie.Dai vasti mondi di, al realismo senza precedenti di, le nuove esperienze presentate da Xbox ricondurranno i giocatori in alcuni universi familiari e li porteranno a scoprire nuovi mondi da esplorare.I partner non hanno fatto mancare il loro supporto a Xbox e la loro creatività è stata ben illustrata dalle anteprime mondialie molti altri titoli, che verranno lanciati in esclusiva su Xbox. È stata inoltre annunciata una, che porterà Destiny 2 su Xbox Game Pass in autunno, insieme alle precedenti espansioni, e il nuovo Destiny 2: Beyond Light al suo Day One, senza costi aggiuntivi. Bungie rilascerà inoltre Destiny 2 Optimized for Xbox Series X, in risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo.In sostanza, l’evento ha visto in tutto. Tutti i giochi mostrati sfrutteranno le performance della console più potente al mondo, Xbox Series X, per offrire fedeltà, prestazioni, precisione e immersività senza precedenti.Nell’occasione, Xbox ha inoltre comunicato il proprio impegno nel rendere la maggior parte dei videogiochi più amati dai giocatoriLe versioni aggiornate dei titoli saranno disponibili su Xbox Game Passe e supporteranno lo Smart Delivery. Iche sfrutteranno appieno tutto il potenziale della console più potente del mondo. Molti di essi beneficeranno inoltre dello Smart Delivery, che consente di acquistare un titolo soltanto una volta potendone usufruire sia su Xbox One sia su Xbox Series X.Per informazioni dettagliate sugli annunci Xbox è disponibile questo link in lingua inglese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita