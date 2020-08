Pinterest, sono 400 milioni gli utenti mensili attivi nel mondo

Più didi persone nel mondo esplorano ogni mese Pinterest . E gli appartenenti allaguidano la crescita di nuovi utenti del noto motore di ricerca visiva per trovare idee da mettere in pratica nella vita quotidiana, dalle ricette alle ispirazioni per la casa e lo stile e a tanto altro ancora.A lungo conosciuto come posto per donne, dove poter programmare matrimoni o ricercare ricette,, che utilizza la piattaforma per diverse esigenze. Ora più che mai, le persone sono in cerca di luoghi di ispirazione e dove trovare risposte alle sfide che tutti stiamo affrontando quotidianamente.Non è quindi un caso se rispetto al resto della popolazione gli utenti di Pinterest hanno dimostrato in media il 20% di possibilità in più di considerare il benessere mentale ed emozionale come una. Nel momento in cui le persone si sono rivolte alla piattaforma per rimanere ispirate rimanendo al chiuso, Pinterest ha registrato in tutto il mondo livelli di coinvolgimento mai raggiunti dall’inizio del 2020, conInfine, consecondo Audiweb, l'audience di Pinterest continua a riscuotere interesse anche a casa nostra, in virtù del crescente numero di persone che si rivolgono alla piattaforma in cerca di ispirazione e positività.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita