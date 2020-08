Phishing: in circolazione false email dell’Agenzia delle Entrate

Sono in corsoa danno dei contribuenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. In particolare, i messaggi di posta elettronica riportano nell’oggetto la diciturae invitano nel testo a cliccare su un link per prendere visione di una notifica.Le email non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono. L’Agenzia pertanto invita gli utenti a cestinare immediatamente questi messaggi senza aprire i collegamenti.Per ridurre i rischi della propria sicurezza informatica ed evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone bisogna verificare sempre preventivamente messaggi provenienti da mittenti sconosciuti, non aprire gli allegati o i collegamenti presenti nelle email se si hanno sospetti sul messaggio e in caso di dubbio di cestinare quelli sospetti.Inoltre, l'Agenzia non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti; queste sono consultabili esclusivamente nelaccessibile tramite l’ area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.