Apple: in arrivo importante aggiornamento per l’iMac 27"

ha annunciato un importante aggiornamento per il suo iMac 27", che consiste in processori Intel fino a 10 core ancora più veloci, il doppio della memoria, grafica AMD, archiviazione SSD ultraveloci di serie su tutta la linea con capacità di archiviazione quattro volte superiore, un brillante display Retina 5K con possibilità di scegliere il vetro con nanotexture, una videocamera FaceTime HD a 1080p, altoparlanti ad altissima fedeltà e microfoni di qualità professionali.

Per la prima volta, quindi, i professionisti che hanno bisogno di ancora più potenza potranno configurare il loro iMac 27" con un processore 10 core, con velocità TurboBoost fino a 5,0GHz per prestazioni della CPU fino al 65% più scattanti. Inoltre iMac offre fino a 128GB di memoria, il doppio rispetto a prima, per gestire in scioltezza anche le app più impegnative.

Rispetto all’iMac 27" 8 core di generazione precedente, il nuovo iMac offre:

fino al 65% di plugin in più con Logic Pro X.

transcodifica di file ProRes a 8K fino al 40% di veloce con Final Cut Pro X.

rendering fino al 35% più veloci con Arnold in Autodesk Maya.

fino al 25% di velocità in più nel build time con Xcode.

hanno di serie l’archiviazione SSD con prestazioni ultra veloci fino a 3,4GB/s per lanciare applicazioni e aprire file di grandi dimensioni. E per la prima volta, chi ha bisogno di tanto spazio potrà configurare il suo iMac 27" con un’unità SSD da 8TB e avere il quadruplo della capacità di archiviazione rispetto al modello iMac 27” di generazione precedente.

E' possibile ordinare il nuovo iMac 27" su €2.199 (iva incl.).

Inoltre è possibile ordinare i nuovi modelli di iMac 21,5" e iMac Pro su apple.com e nell'app Apple Store con prezzi rispettivamente a partire da €1.349 (iva incl.) e €5.599 (iva incl.).

“Oggi più che mai, i nostri clienti fanno affidamento sul Mac. E molti hanno bisogno dell’iMac più potente e versatile che abbiamo mai creato,” ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple. “Con prestazioni fulminee, il doppio della memoria, archiviazione SSD ultraveloce di serie su tutta la linea e quattro volte più capiente, display Retina 5K ancora più spettacolare, videocamera migliorata, altoparlanti ad altissima fedeltà e microfoni di qualità professionale, l’iMac 27" offre tantissime nuove funzioni allo stesso prezzo. È il desktop perfetto, ideale per lavorare, creare e comunicare.”