Alpha 7S III di Sony: immagini eccezionali e tutta la sensibilità tipica della serie 'S'

L’architettura di sistema della nuova

è stata completamente riprogettata, per offrire prestazioni video e fotografiche eccezionali. Il nuovo sensore d’immagine CMOS Exmor R™ full-frame 35 mm retroilluminato da 12,1 MP (circa, effettivi)riduce l’effetto rolling shutter fino a tre volte

e sfrutta diverse tecniche avanzate di raccolta della luce per garantire elevata sensibilità con bassi livelli di rumore, consentendo di scattare in condizioni di scarsa luminosità, senza bisogno di grandi set-up di illuminazione.

Oltre a una migliore qualità dell’immagine, il nuovo sensore prevede, per la prima volta in una fotocamera serie S, un sistema di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase sul piano focale. A complemento del nuovo sensore,

integra anche un nuovo processore d’immagine BIONZ XR, che fornisce una potenza di elaborazione fino a otto volte superiore



, limita al minimo la latenza di elaborazione e offre molte delle funzioni che contraddistinguono la serie. Il nuovo sistema vanta anche il mirino elettronico OLED da 9,44 milioni di punti più luminosox e più grandex al mondo. La fotocamera è inoltre la prima al mondox a essere dotata di doppio slot per schede CFexpress tipo A, per assicurare il trasferimento ad alta velocità dei dati, a fronte di dimensioni compatte.

Processore d'immagine BIONZ XR di nuova concezione, con potenza di elaborazione di otto volte superiore, e nuovissimo sensore d’immagine CMOS Exmor R full-frame retroilluminato da 12,1 megapixel (circa, effettivi), con netta riduzione dell’effetto rolling shutter

Funzionalità di registrazione video in 4K a 120pi, con profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, registrazione All-Intra, formato XAVC HS con codec H.265 e molto altro

Oltre 15 stop di gamma dinamica per i filmatiii

Debutto nella serie Alpha dell’uscita HDMI per video RAW a 16 bit 4K 60p

Sistema Fast Hybrid AF con messa a fuoco automatica a rilevamento di fase a 759 punti, a copertura del 92% del sensore d’immagine

Funzione Real-Time Eye AF migliorata per registrazione video e foto

Nuovo meccanismo di dissipazione del calore e registrazione in modalità relay a doppio slot, per registrazioni di oltre un'ora in 4K 60p 4:2:2 a 10 bit

Stabilizzatore d’immagine ottico a 5 assi interno al corpo macchina per riprese a mano libera senza cavalletto, con modalità “Active” per le condizioni di ripresa particolarmente difficili

Nuovo mirino elettronico OLED da 0,64” con 9,44 milioni di punti, il più luminoso e grandex al mondo

Schermo LCD orientabile con apertura laterale, per una maggiore flessibilità di ripresa

Menu completamente riprogettato, con interfaccia touch screen e funzionamento touch

Scatto continuo ad alta velocità fino a 10 fps per oltre 1.000 immagini RAW non compresse consecutive con tracking AF/AE completo

Doppio slot per schede CFexpress tipo A, per l’elaborazione ad alta velocità dei dati pur mantenendo un corpo dalle dimensioni compatte

La nuova fotocamera con obiettivo intercambiabile full-frame

sarà disponibile in Europa a settembre 2020.

Sony ha annunciato l'attesissima novità dell'acclamata serie di fotocamere mirrorless full-frame Alpha 7S:(modello ILCE7SM3). Dotata di nuovo sensore d'immagine full-frame retroilluminato da 12,1 MP (circa, effettivi) con sensibilità ultra elevata e oltre 15 stop di gamma dinamicaii, una serie di incredibili funzionalità video, tra cui registrazione in 4K a 120pi e profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, nuovo meccanismo di dissipazione del calore, registrazione in modalità relay a doppio slot per realizzare oltre un'ora di riprese 4K 60p fino ad esaurimento della batteriaviii, nuovo sistema di messa a fuoco automatica, interfaccia touch screen e schermo LCD orientabilie ad apertura laterale, la nuovaè destinata a diventare lo strumento creativo per eccellenza dei videomaker e di tutti i professionisti del settore video e foto.iviiiVediamo nel dettaglio le caratteristiche: