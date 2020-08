Sony presenta nuove cuffie wireless con sistema di eliminazione del rumore

Un’altra novità delle

è “Speak-to-Chat”, una funzione innovativa che permette di avere brevi conversazioni senza togliere le cuffie, rendendo ancora più semplice ordinare un caffè durante l’ascolto della musica. Basta dire qualcosa affinché le cuffie riconoscano la voce dell’utente, interrompendo automaticamente la musica e lasciando passare il suono ambientale, per poter dialogare mantenendo le cuffie in posizione. La riproduzione musicale riprende automaticamente 30 secondi dopo l’ultima frase pronunciata.

è disponibile la modalità “Quick Attention”, che permette di ascoltare un annuncio o interagire rapidamente con altre persone semplicemente posizionando la mano destra sopra il padiglione, riducendo all’istante il volume e lasciando passare il suono ambientale.

Le WH-1000XM4 sono compatibili con le tecnologie NFC e BLUETOOTH e hanno una batteria in grado di durare fino a 30 ore, oltre a una funzione di ricarica rapida che rende possibili fino a 5 ore di riproduzione wireless con soli 10 minuti di carica.

Supportano, inoltre, l’utile nuova funzione Fast Pair di Google, che consente di trovarle facilmente in caso di smarrimento, facendo in modo che emettano un suono.Questo dispositivo di ultima generazione integra lo stesso pannello a sfioramento del modello precedente ed è ottimizzato per l’Assistente Google e Amazon Alexa, per gestire la propria giornata con l’aiuto dell’assistente vocale preferito.

Le cuffie wireless con sistema di eliminazione del rumore leader di settore WH-1000XM4 saranno disponibili nelle versioni nera e argento.

