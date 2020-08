Galaxy Watch3 e Galaxy Buds Live: ecco i nuovi dispositivi indossabili di Samsung

ha reso disponibili sul mercato i nuoviGalaxy Watch3 dispone di tutte le qualità di un orologio di lusso, pur essendo comodo per essere indossato tutto il giorno. Con un design senza tempo, questo smartwatch è costruito con materiali di prima qualità come l’e la– e per la prima volta, sarà disponibile anche con un modello inche è allo stesso tempo resistente ed elegante.Galaxy Watch3 presenta anche ladei precedenti modelli, che unisce il design alla funzionalità. Con un semplice giro della ghiera, è possibile passare facilmente da un widget all’altro, aprire le applicazioni e scorrere le notifiche.Rispetto al Galaxy Watch originale, Galaxy Watch3 è– pur offrendo un. È inoltre possibile personalizzare il quadrante dell’orologio per riflettere perfettamente il proprio stile personale. Si può scegliere tra gliquadranti del Galaxy Store o progettarne uno proprio. Una libreria diopzioni permette di personalizzare il quadrante con le informazioni più importanti per la propria quotidianità.Con ogni nuova innovazione, le capacità di Galaxy Watch si sono ampliate e ora Galaxy Watch3 offre nuove esperienze nel monitoraggio della salute e del benessere. La funzione(SpO2) misurerà e monitorerà presto la saturazione di ossigeno nel tempo, per scopi di fitness e benessere.Per garantire l’aiuto immediato in caso di caduta,e che, in caso, invia una notifica di SOS ai contatti scelti3. Iniziare una routine di allenamento può essere difficile, ma lo strumento di fitness di Samsung è nato per aiutare chi vuole cominciare.L’è in grado di offrire un feedback in tempo reale durante le sessioni di running, così come rapporti post-allenamento a sei fattori, che aiutano a migliorare l’allenamento, aumentare le prestazioni e ridurre gli infortuni. Per monitorare i propri progressi cardio mentre ci si allena, sarà presto possibile accedere facilmente alle, che offrono una visione d’insieme dell’assorbimento di ossigeno.Anche quando ci si trova casa, si ha accesso ad un centro fitness completo con Samsung Health, che dispone di una libreria di oltre. Basta selezionare una routine di allenamento sul proprio smartphone Galaxy, lanciarla sul Samsung Smart TV6, e Galaxy Watch3 si occuperà del resto e traccerà automaticamente l’allenamento. Poiché il recupero è importante tanto quanto l’allenamento, Samsung ha sviluppato la sua offerta di gestione del sonno sin dal 2014.Ora, Galaxy Watch3 offre un nuovissimoper aiutare a riposare meglio. Inoltre, la perfetta compatibilità tra Galaxy Watch3 e gli altri dispositivi Galaxy, incluso Galaxy Note20, amplifica l’esperienza mobile. È possibile impostare le, edirettamente dal polso.E’ possibile anche controllare facilmente l’esperienza mobile; ascoltare la propria musica preferita dallo smartphone con la; e usare semplici, come stringere e aprire il pugno per ricevere una chiamata, o ruotare il polso per disattivare gli allarmi o le chiamate in arrivo. Per coloro che trascorrono lunghi periodi lontani dallo smartphone, sono disponibili anche i, che consentono di ricevere chiamate e messaggi, trasmettere in streaming le proprie playlist preferite e accedere alle proprie app preferite in movimento.I Galaxy Buds Live invece sono caratterizzati da un’, sono dispositivi mai visti o indossati prima. Samsung ha riconfigurato, disponendo i componenti interni in orizzontale invece che in verticale. In questo modo, gli auricolari non sporgono dalle orecchie, fornendo un aspetto più naturale. Questo design ergonomico si adatta alla forma dell’orecchio, rendendoli comodi per essere indossati tutto il giorno. È possibile personalizzare ulteriormente la vestibilità con due dimensioni delle estremità laterali.Galaxy Buds Live sono stati progettati per dare vita al suono. Combinando l’con l’innovazione hardware di Samsung, Galaxy Buds Live offrono un’esperienza audio davvero coinvolgente. Con un, l’audio suona profondo e ricco, permettendo di godersi la musica nel modo in cui l’artista l’ha pensata. Dotati di, gli auricolari si adattano alla voce e assicurano che sia sempre forte e chiara al telefono. Inoltre, sono dotati di, che consente di disattivare le distrazioni rumorose come il passaggio delle auto e le lavatrici rumorose, pur essendo in grado di focalizzarsi su annunci e conversazioni importanti. Galaxy Buds Live offrono un’esperienza di ascolto comoda e connessa, compatibile con una serie di dispositivi. Ilè senza soluzione di continuità: non è necessario scollegarli e ricollegarli. E se abbinati ai più recenti dispositivi Galaxy, si apre un mondo di nuove possibilità.sul Galaxy Note20 utilizzando Galaxy Buds Live come microfono senza fili. Utilizzare laper ridurre la latenza audio; con il display dinamico AMOLED 2X del Galaxy Note20, sarà possibile godere di un’esperienza di gioco più coinvolgente. Si può anche condividere facilmente la musica con gli amici, senza compromettere la qualità del suono, utilizzando la nuova funzione. Per una navigazione più comoda, Galaxy Buds Live sono dotati di un’intuitiva interfaccia utente(interfaccia utente fisica) 12 per il controllo tattile, così come, che consente di navigare per la propria playlist, aprire le applicazioni e inviare messaggi a mani libere e senza necessità di guardare lo schermo. Inoltre, i Galaxy Buds Live sono dotati di una. E quando è necessario ricaricare rapidamente, è possibile guadagnare, entrambi nelle varianti LTE (con eSim) e Bluetooth. La versione di Galaxy Watch da 41mm è disponibile in Mystic Bronze e Mystic Silver, mentre il modello da 45mm è disponibile in Mystic Silver e Mystic Black.Galaxy Watch3 è disponibileI Galaxy Buds Live sono in vendita dal 21 agosto 2020 al prezzo di €189 nelle colorazioni Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black.