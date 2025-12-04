Sony lancia Alpha 7 V e FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II

Sony ha presentato la Alpha 7 V, l'attesissima quinta generazione della linea di fotocamere mirrorless full frame Alpha 7, dotata di un sensore di immagine partially stacked CMOS Exmor RS di nuova concezione con circa 33,0 MP (megapixel) effettivi. Il nuovo processore di elaborazione delle immagini BIONZ XR2 incorpora le funzioni dell'unità di elaborazione IA dell'ultima serie α (Alpha). Grazie a queste innovazioni, la Alpha 7 V offre un significativo aumento delle prestazioni in ogni aspetto dell'imaging, dall’autofocus con riconoscimento in tempo reale al tracciamento in tempo reale, velocità, precisione cromatica stabile, acquisizione di immagini fisse e versatilità video.

Presentato anche il FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II, un obiettivo zoom standard full frame, compatto e leggero, che supporta la raffica di scatto continuo ad alta velocità della Alpha 7 V.

La Alpha 7 V integra l'unità di elaborazione IA nel processore BIONZ XR2, offrendo un notevole miglioramento in termini di velocità, precisione e affidabilità dell'autofocus. La Alpha 7 V migliora fino al 30% l'AF con riconoscimento in tempo reale, identificando istantaneamente i soggetti nel mirino e continuando a catturarli con estrema precisione. Con 759 punti a rilevamento di fase e una copertura dell'inquadratura fino al 94%, la fotocamera garantisce un tracciamento preciso del soggetto su quasi tutta l'area dell'immagine, anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a EV -4,0.

La combinazione di un sensore di immagine partially stacked CMOS Exmor RS con velocità di lettura aumentata di circa 4,5 volte e del processore BIONZ XR2 garantisce un'elevata qualità dell'immagine con una distorsione minima. Inoltre, il tracciamento ad alta precisione con calcolo di AF/AE fino ​ 60 volte ​ al secondo e lo scatto continuo senza blackout fino a 30 fps8 con tracciamento AF/AE consentono di non perdere alcuna occasione, anche con soggetti in rapido movimento che si spostano seguendo schemi complessi, come nella fotografia naturalistica e sportiva. Anche con RAW a 14 bit, è possibile ottenere uno scatto continuo ad alta velocità fino a 30 fps con tracciamento AF/AE.





Ampliando le possibilità creative dei creator, la Alpha 7 V introduce ulteriori modalità di registrazione 4K, tra cui la registrazione 4K 60p oversampled a 7Kdisponibile in modalità full-frame e la registrazione 4K 120pin modalità APS-C/Super 35 mm, che offre filmati ricchi di dettagli, con un'incredibile flessibilità di editing.

La lettura completa dei pixel senza pixel binning consente una registrazione video altamente dettagliata, fino ai minimi particolari. La stabilizzazione dell'immagine è dotata della modalità Dynamic Active Mode, che consente una ripresa video fluida e stabile anche quando si utilizza la fotocamera a mano libera. Gli utenti possono godere di registrazioni video di alta qualità in un'ampia gamma di scenari, dai vlog alle produzioni creative, fino ai ricordi di famiglia.

La fotocamera dispone anche di una funzione di inquadratura automatica che mantiene automaticamente la composizione ottimale dei soggetti durante la registrazione, grazie al riconoscimento dei soggetti basato sull'intelligenza artificiale. Ciò consente una registrazione video con composizione stabile in diverse scene.

La nuova riduzione del rumore integrata nella fotocamera e la funzionalità migliorata del microfono interno15garantiscono registrazioni audio di alta qualità, riducendo i rumori di fondo, minimizzando le interferenze e mantenendo un suono naturale.

Progettata pensando all'efficienza, la Alpha 7 V offre compatibilità Wi-Fi 6E GHz16 per una trasmissione wireless stabile e ad alta velocità, oltre a due porte USB Type-C per un flusso di lavoro migliorato e una maggiore flessibilità.

Il supporto del formato verticale e il suono dell'otturatore elettronico regolabile rendono le riprese adattabili a diversi ambienti.

Il monitor a 4 assi combina un design inclinabile con l’angolazione variabile, consentendo una regolazione orizzontale e verticale senza limiti per una maggiore libertà di ripresa.

L’impugnatura offre una migliore aderenza delle dita per maggiore comfort, stabilità e controllo durante le sessioni di shooting prolungate.

Il corpo macchina Alpha 7 V sarà disponibile per l'acquisto dal2 dicembre 2025, mentre ​ FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II sarà disponibile afebbraio 2026.



