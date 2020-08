Galaxy Note20 disponibili in Italia: ecco info e prezzi

Galaxy Note20 : disponibile nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €979 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.079 .

ha annunciato che gli smartphone della serie Galaxy Note20 sonosu samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di consumo e degli operatori telefonici.Gli smartphone sono disponibili in due versioni:, per gli utenti Note che desiderano massimizzare il proprio tempo fra lavoro e gaming, e, pensato per gli appassionati della serie Galaxy Note che richiedono i massimi standard di potenza e produttività. Presentati ufficialmente ad inizio agosto e prenotabili dallo stesso giorno su samsung.com, gli smartphone della serie Galaxy Note20 saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:La serie Galaxy Note20 sarà disponibile in varie colorazioni esclusive:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita