Apple aggiorna Final Cut Pro X

Apple ha aggiornato

con nuove e potenti funzioni pensate per migliorare i flussi di lavoro remoti e velocizzare il montaggio per chi crea contenuti.

Per la prima volta in Final Cut Pro, chi si occupa di montaggio video può creare file proxy in formato sia ProRes Proxy sia H.264, con dimensioni fino al 12,5% dell’originale. Si possono inoltre consolidare file multimediali proxy, immagini e audio su un’unità esterna o connessa in rete. Per una maggiore versatilità, si può perfino ricollegare una libreria Final Cut Pro ai proxy già creati, e con l’XML si possono creare link ai file multimediali proxy generati da applicazioni di terze parti. Un esempio è Frame.io, una piattaforma collaborativa cloud per la revisione e approvazione di contenuti creativi, a cui si aggiungono strumenti per la gestione delle risorse come Keyflow Pro e PostLab. Se per alcuni clip non è disponibile un file multimediale proxy, gli utenti possono adattare il flusso di lavoro per mostrare il file originale o una versione ottimizzata.

Con questo aggiornamento di Final Cut Pro, produrre contenuti per i social media è più facile che mai. Grazie al machine learning, ora i clip di un progetto si possono analizzare automaticamente per individuare il movimento dominante e ritagliare in modo intelligente con la funzione Smart Conform per convertirli in formato quadrato, verticale o qualsiasi altra dimensione predefinita: è l’ideale per piattaforme come Instagram, Snapchat e Twitter. La funzione Transform Overscan rivela i contenuti all’esterno del perimetro di ritaglio quando si regolano scala, rotazione e posizione, permettendo così di spostare facilmente la zona da ritagliare.



Final Cut Pro 10.4.9 è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito per gli attuali utenti e sul Mac App Store a

per i nuovi utenti. Motion 5.4.6 e Compressor 4.4.7 sono disponibili da oggi come aggiornamenti gratuiti per gli attuali utenti e sono disponibili sul Mac App Store a

l’uno per i nuovi utenti. I clienti Education possono acquistare il pacchetto di app pro per l’istruzione a

. Tutti gli utenti possono scaricare una versione di prova gratuita di Final Cut Pro X.







Questa versione introduce anche miglioramenti significativi. La transcodifica di video RED RAW 8K in formato ProRes 422 è fino a due volte più veloce su Mac Pro, e fino a tre volte più veloce su MacBook Pro.1 E per la prima volta, chi usa Final Cut Pro può riprodurre e montare in formato Canon Cinema RAW Light 8K.2Chi lavora con filmati a 360°e visualizzare le riprese nel Viewer a 360° con streaming separati per ogni occhio. E può iniziare a lavorare subito sui contenuti remoti mentre vengono scaricati in background da applicazioni web per la gestione delle risorse, come l'estensione per i flussi di lavoro Frame.io.