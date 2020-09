Lenovo amplia la sua linea di tablet

ha presentato i suoi nuovi tabletcon Google Kids Space.è stato progettato per l'intrattenimento ad alta definizione con un display OLED da 11,5 pollici 2K (2560 x 1600) in HDR10 e Dolby Vision, coniugando prestazioni, produttività e leggerezza per l’uso in mobilità. Progettato per trasmettere in streaming contenuto e musica in alta qualità, Lenovo Tab 11 Pro ha quattro altoparlanti JBL con camere da 2,5 cc ottimizzati da Dolby Atmos e migliorati tramite algoritmi intelligenti, per un audio surround di qualità cinematografica studiato appositamente per l'utente. Con uno chassis ultrasottile realizzato in lega di alluminio con un'esclusiva finitura bicolore, Tab P11 Pro ha cornici sottili da 6,9 mm su tutti i lati e un profilo da 7,7 mm nel punto più spesso.Lenovo Tab P11 Pro è perfetto anche per lavorare da casa o in mobilità. Grazie alla tastiera e alla penna opzionali, ai, sei subito pronto per metterti al lavoro. Questo tablet raggiunge fino a 15 ore di utilizzo a piena carica, grazie all'efficienza garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 730G. Funzionalità smarter quali l'accesso Zero-touch (con fotocamere anteriori che sbloccano il tablet quando rileva il viso del proprietario) e la sfocatura dello sfondo nelle videochiamate per una maggiore privacy (ideale per lavorare da casa) aggiungono un significativo livello di innovazione a Lenovo Tab P11 Pro.Il massimo dell'intrattenimento per famiglie con il nuovo tablet Lenovo Tab M10 HD Gen 2, che porta al debutto, una nuova funzionalità per i più piccoli disponibile per la prima volta sul mercato sui tablet Lenovo, che quest’anno saranno disponibili con Android 10 e molto altro.Ottimizzato per offrire i migliori contenuti comodamente da casa, Lenovo Tab M10 HD di seconda generazione è un hub multimediale, doppi altoparlanti con Dolby Atmos, prestazioni veloci e potenti con processore octa-core con frequenza principale fino a 2,3 GHz e protezione per gli occhi TÜV Rheinland per ridurre la dannosa luce blu.include app, libri e video consigliati in base agli interessi degli utenti (ideale per i bambini sotto i 9 anni). Attraverso il controllo di Family Link, i genitori possono gestire il dispositivo e l'esperienza d’uso dei loro figli nella maniera che ritengono più opportuna. Le schede Riproduci e Leggi includono l'accesso gratuito alle app approvate dagli insegnanti e ai più famosi libri per bambini, mentre le schede Guarda e Crea forniscono video creativi e divertenti da YouTube Kids che coinvolgono e incoraggiano le attività fuori dallo schermo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita