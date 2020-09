Qualcomm: Snapdragon 8cx Gen 2 5G alimenterà i nuovi laptop 2-in-1

Qualcomm Technologies ha annunciato in occasione di IFA a Berlino la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G, la sua soluzione di calcolo più avanzata ed efficiente.

Gli utenti potranno godere di performance migliorate e batteria di lunga durata, connettività 5G, sicurezza di livello enterprise e una IA più potente, oltre che avanzate tecnologie di videocamera e audio. Queste feature abiliteranno e supporteranno la digital transformation e indirizzeranno le esigenze in termini di mobilità imposte dal numero crescente di esperienze di produttività e di apprendimento da remoto.

Snapdragon 8cx Gen 2 è progettata per offrire esperienze all'avanguardia per PC 5G e si basa sulla prima generazione di piattaforme Snapdragon 8cx 5G, che hanno supportato i primi PC 5G al mondo.

"Lavorare da remoto è la nuova realtà e sempre più aziende hanno la necessità di connettere in modo rapido e sicuro i propri dipendenti, il che si traduce in una crescente necessità di PC always on, always connected, sottili, leggeri e veramente mobili, dotati di un'efficace e veloce connettività cellulare 5G e Wi-Fi 6, e abbinati a una batteria di lunga durata per aumentare la produttività", ha affermato Miguel Nunes, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies. "Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Acer per continuare a portare sui PC il meglio degli smartphone. Insieme, forniremo a consumatori e aziende dispositivi ed esperienze all'avanguardia, consentendo loro di connettersi, creare e collaborare in qualsiasi momento e praticamente ovunque si trovino".

