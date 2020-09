Apple: a Singapore il progetto retail più ambizioso, ispirato al Pantheon di Roma

Pantheon di Roma, un oculo posizionato all’apice della cupola lascia passare la luce naturale che si diffonde in tutto lo spazio. La vetrata interna è rivestita da una serie di strutture lamellari dal design personalizzato, ciascuna modellata per schermare la luce del sole nelle diverse angolazioni e ricreare un effetto di penombra notturna. Grazie agli alberi che circondano l’interno della cupola, il verde della città di Singapore si riversa nello store, offrendo ulteriore riparo dalla luce e regalando giochi d’ombre grazie al fogliame.

La lunga storia di Apple a Singapore abbraccia più di 40 anni e inizia con il primo ufficio aziendale a Ang Mo Kio. Nel 1981, il team era responsabile per la produzione della maggior parte dei circuiti stampati per i computer Apple II in tutto il mondo. Da allora, Apple ha esteso la sua presenza aziendale e commerciale nel Paese e oggi offre più di 55.000 posti di lavoro in tutto l’ecosistema Apple.





ha inaugurato a Singapore il, il primo Apple Store costruito direttamente sull'acqua, offrendo viste panoramiche ininterrotte a 360° della città e del suo spettacolare skyline.La sfera è la prima nel suo genere: una struttura a cupola interamente in vetro e completamente autoportante, costituita da 114 pannelli di vetro tenuti insieme da appena 10 stretti montanti verticali.Le persone che entrano nello store si trovano davanti all'imponente struttura a cupola,, ricevere supporto tecnico personale dai Genius o semplicemente ammirare la spettacolare vista della Marina Bay.Il Forum si sviluppa intorno al, che servirà da palcoscenico per le sessioni Today at Apple con artisti, musicisti e creatori di Singapore. Imprenditori e sviluppatori interessati a ricevere formazione e consigli possono incontrare i dipendenti Apple nella prima Boardroom Apple sottomarina, situata nel piano più basso dello store.