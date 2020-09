Kaspersky: Cerberus, il malware bancario per Android, disponibile gratuitamente online

Il codice sorgente diè stato diffuso su alcuni forum underground ed è ora disponibile per i criminali informatici in modo gratuito.Da luglio 2020,hanno seguito con attenzione il ritorno del malware bancario per Android, dopo che lo sviluppatore originario aveva abbandonato il progetto in seguito al tentativo venderlo.Cerberus, rilevato inizialmente nell'estate del 2019 e distribuito attivamente su base MaaS (Malware-as-a-Service) in vari forum underground. La recente diffusione del codice sorgente, noto come Cerberus v2, ha offerto nuove opportunità ai criminali informatici che prendono di mira il settore bancario attraverso i dispositivi Android.Nonostante gli sviluppatori di lingua russa di Cerberus avessero deciso di rilanciare il progetto nell'aprile di quest'anno, lo scioglimento del team che aveva sviluppato il malware ha dato il via, a fine luglio, all’avvio di alcune aste per aggiudicarsi il codice sorgente. Per cause sconosciute, l'autore ha successivamente deciso di pubblicare il codice sorgente del progetto per gli utenti premium. La possibilità per i criminali informatici di acquisire il malware gratuitamente ha provocato un improvviso aumento delle infezioni delle applicazioni per mobile e dei tentativi di sottrarre del denaro agli utenti in Russia e in tutta Europa."Cerberus è ancora operativo. Le scoperte di Kaspersky su Cerberus v2 sono un monito per coloro che lavorano per garantire la sicurezza di Android, in particolare nel settore bancario. Da quando è stato pubblicato il codice sorgente, abbiamo già rilevato un aumento degli attacchi rivolti agli utenti. Non è la prima volta che rileviamo una cosa simile, ma l’incremento dell’attività cominciato quando gli sviluppatori hanno abbandonato il progetto è lo sviluppo più notevole osservato nell’ultimo periodo. Continueremo ad analizzare tutti gli artefatti associati al codice e tracceremo le attività correlate, ma nel frattempo la miglior arma di difesa per gli utenti è quella di adottare di comportamenti corretti nell’utilizzo dei loro dispositivi mobili e dei servizi bancari",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita