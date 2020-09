Microsoft acquisisce Zenimax/Bethesda per 7,5 miliardi di dollari

Microsoft ha annunciato di aver predisposto un piano di acquisizione di ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, uno dei più importanti sviluppatori e publisher privati a livello mondiale. Secondo i termini dell'accordo, Microsoft acquisirà ZeniMax Media per 7,5 miliardi di dollari.





Bethesda, autore di celebri franchise acclamati dalla critica come The Elder Scrolls e Fallout, porterà in Xbox un imponente portfolio di giochi, tecnologie e talenti, nonché una comprovata esperienza nella creazione di blockbuster di grande successo.

Con l'aggiunta di Bethesda, il numero degli studi creativi di Microsoft aumenterà da 15 a 23 e i franchise iconici di Bethesda saranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Microsoft intende portare i prossimi titoli di Bethesda su Xbox Game Pass il giorno stesso del loro lancio su Xbox o PC.



I giochi costituiscono la principale fonte di crescita nel mondo dei videogiochi e alimentano i nuovi servizi di cloud-gaming come Xbox Game Pass, che ha raggiunto il nuovo record di oltre 15 milioni di abbonati.

Il settore dei videogiochi rappresenta la forma di intrattenimento più importante e in rapida crescita al mondo, un'industria che si prevede varrà oltre 200 miliardi di dollari nel 2021.

