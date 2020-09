Xperia 5 II, il secondo smartphone Sony con tecnologia 5G

La gamma Xperia si amplia con l’introduzione di Xperia 5 II,

Inoltre la modalità Cinematography Pro “powered by CineAlta” rende disponibili molte opzioni aggiuntive per riprese coinvolgenti con intensi slow-motion, consentendo, per la prima volta in uno smartphone, la registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR a 120 fps, per catturare e riprodurre scene al rallentatore fino a 5x con impostazione a 24 fps. Sono inoltre possibili le registrazioni con rapporto 21:9 a 24/25/30/60 fps[9], per un’espressività cinematografica ancora più ampia. Le otto diverse impostazioni di colore “Look” preselezionate permettono di modificare il mood della scena con diversi stili di ripresa.

esperienze di gaming fluide e accurate, il display ha un refresh rate da 120 Hz e grazie a Game Enhancer offre prestazioni ultra-rapide.

Il display con rapporto 21:9 è più ampio rispetto agli schermi convenzionali, lasciando più spazio all’azione per permetterti di vedere gli avversari prima che loro vedano te e garantirti un notevole vantaggio, in particolare nei giochi sparatutto in soggettiva. Non solo puoi contare su una visuale più estesa del contesto di gioco, ma, sul display nativo con refresh rate da 120 Hz, gli oggetti in movimento appaiono nitidi e definiti, per la massima naturalezza. E Xperia 5 II non si ferma qui: con la tecnologia Motion blur reduction da 240 Hz, il display aggiorna l’immagine addirittura 240 volte al secondo, dando vita ad azioni senza effetto mosso.

Per i giochi che richiedono dita velocissime, Xperia 5 II ha un Touch scanning rate da 240 Hz, fino a 4 volte più alto rispetto al modello precedente[10], garantendo risposte fulminee e un controllo estremamente preciso.

E, per giocare a un livello superiore, si può collegare un controller wireless DUALSHOCK 4 di PlayStation 4.

Xperia 5 II sarà disponibile in nero, blu e grigio e sarà distribuito con Android 10 dall'autunno 2020. Sarà possibile pre-ordinare Xperia 5 II sull' e-store a partire da inizio ottobre.





il nuovo smartphone 5G Sony che integra molte delle principali caratteristiche di Xperia 1 II, tra cui, calibrate specificamente per ma anche Photography Pro con la tecnologia delle fotocamere Alpha di Sony per AF/AE rapidi e accurati, e display 21:9 CinemaWide per il massimo piacere visivo. Inoltre, le superbe funzionalità audio includono High-Resolution Audio, un jack da 3,5 mm e diffusori stereo frontali, oltre a piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865.