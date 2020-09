KitMe: supporto tecnologico alla sordità, al proprio polso

la startup cagliaritana

rileva e avvisa di suoni e vibrazioni in tempo reale

funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7

non è disturbato da alcuna interferenza sonora

non necessita di corrente elettrica né di Internet

ha un’ampia copertura del segnale grazie al sistema di trasmissione radio proprietaria

è in grado di inviare richieste di aiuto in caso di emergenza

rileva qualsiasi suono/vibrazione: non pone limiti al numero di suoni che si possono rilevare

è provvisto di sensori intercambiabili che possono essere applicati a fonti sonore come, tra le altre, Campanello, Citofono/Videocitofono, Telefono (fisso o mobile, tablet), Baby monitor, Sveglia, Timer degli elettrodomestici (forno, microonde, frullatore, caffettiera elettrica), Porte, Finestre, Allarmi sonori (antifurto, antincendio)

è facile e intuitivo

chiamate tra smartwatch (chiamata e notifica di chiamata da smartwatch a smartwatch all’interno dello stesso luogo)

- riepilogo dei suoni registrati e delle notifiche ricevute sullo smartwatch aggiornamenti dispositivi e software (sensori/smartwatch e App)

il kit di dispositivi per la rilevazione e la notifica di suoni e vibrazioni in tempo reale, sviluppato e pensato per agevolare la vita delle persone sorde e con deficit uditivo.La tecnologia di KitMe è composta da una serie dida applicare alle fonti sonore, da unoche riceve le segnalazioni e dallaIntendiMe per configurare e gestire sia i dispositivi KitMe che il servizio IntendiMe. Una volta applicati i sensori alle fonti sonore e settati i dispositivi attraverso la app, ciascun sensore rileva il suono/vibrazione della fonte sonora su cui è posizionato, ne trasmette notifica in tempo reale allo smartwatch che quindi vibra, si illumina e mostra sul display il nome a cui è associato il sensore rilevato.“A supporto della tecnologia sta poi il servizio clientiaccessibile e inclusivo, per coprire ogni esigenza di comunicazione, anche attraverso video chat in lingua dei segni. Il team dei nostri operatori è costituito infatti sia da persone sorde che udenti -Vediamo nel dettaglio le funzioni di KitMeÈ inoltreKitMe integra inoltre costantementeAl momento offre anche: