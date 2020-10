NIKON Z 5: la nuova potente mirrorless a pieno formato firmata Nikon

Nikon Z 5 + NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3: 899,00 Euro

Nikon Z 5 + NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3 + FTZ: 049,00 Euro

Laè lache amplia la gamma, è concepita per coloro che desiderano iniziare a esplorare il fascino della fotografia mirrorless a pieno formato: le immagini risulteranno caratterizzate da nuovi ed entusiasmanti livelli di dettaglio, profondità, "tridimensionalità" e colore, sia nell'acquisizione fotografica sia nella ripresa di. Sarà possibile ottenere foto e video nitidi con una, anche con, grazie a unche sfrutta pienamente le funzionalità di acquisizione della luce dell'Ildi Nikon assicura una copertura di messa a fuoco in tutto il fotogramma e lo stessoche contraddistingue le celebri fotocamere Z 6 e Z 7 offre una visione estremamente dettagliata. Gli, inoltre, consentono un'archiviazione flessibile; l'agevole maneggevolezza è assicurata dalle rinomate caratteristiche ergonomiche della serie Nikon Z, tra cui figura una profonda impugnatura.innesto a baionetta Z-Mount ultra ampio, potente processore EXPEED 6 e sensore CMOS a pieno formato da 24,3 MP con intervallo di sensibilità ISO di 100-51.200.-l'obiettivo NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 straordinariamente portatile è incluso nel kit "base" corpo camera e obiettivo.garantisce una messa a fuoco uniforme, rapida e precisa in tutto il fotogramma. La funzionalità Eye-Detection AF mette a fuoco gli occhi del soggetto per ritratti impeccabili. La funzionalità di AF con rilevamento animali agisce in modo analogo per ritrarre gatti e cani.alte prestazioni per fotografie più nitide e video stabili.il mirino elettronico ad alta definizione assicura che nessun soggetto sia escluso dal fotogramma. Le impostazioni principali, quali esposizione, sensibilità ISO e bilanciamento del bianco, risulteranno applicate in tempo reale.la profonda impugnatura conferisce un senso di sicurezza ed i controlli principali sono posizionati in modo perfetto.il corpo macchina in lega di magnesio è in grado di resistere a critiche condizioni climatiche per garantire protezione da polvere e umidità.gli slot ospitano card SD UHS-II capaci di gestire le alte velocità ed è possibile caricare la batteria (a fotocamera spenta) o alimentare la Z 5 tramite USB.un tocco per mettere a fuoco e scattare e il doppio tocco per ottenere una vista al 100% dell'area immagine.gli obiettivi a pieno formato NIKKOR Z garantiscono un'eccezionale profondità di campo. Crea ipnotici e travolgenti filmati time-lapse direttamente dalla fotocamera e acquisisci frame fotografici durante la ripresa video.L'app SnapBridge di Nikon è in grado di rendere agevole il trasferimento di foto e video o di trasformare il tuo dispositivo smart in un monitor e un controller remoti.