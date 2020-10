Lucca Comics & Games: yornano gli Italian Esports Open 2020 by Vodafone

Tornano Gli Italian Esports Open 2020 by Vodafone di ESL a Lucca Changes, il nuovo format di Lucca Comics & Games, per una edizione davvero unica che accenderà virtualmente le luci sul torneo esport di riferimento per la kermesse toscana.

Anche quest'anno, dunque, l'esport a Lucca è "targato" ESL, che è sinonimo di competizione e adrenalina, le stesse che si vivranno nel corso dei tornei dei 2 giochi selezionati: VALORANT di Riot Games, che darà vita al VALORANT Lucca Showdown 2020 by Vodafonee Clash of Clans di Supercell con il Clash of Clans Lucca Open 2020 by Vodafone, che a Lucca Changes vivranno la loro conclusione.





Dal 30 al 31 ottobre si terrà il VALORANT Lucca Showdown 2020 by Vodafone, torneo esibizione che mette in palio 2.500 € tra i 3 team invitati a partecipare all'evento dopo aver passato le selezioni e che, insieme ai Talent Lunarys, Educoz, NadeTk, Profumato, Sparker, Gugli, Bobbysaid e joYnt, formeranno 4 squadre che si sfideranno in un torneo a doppia eliminazione.



Il Clash of Clans Lucca Open 2020 by Vodafone si terrà invece il 1° novembre, vi prenderanno parte i clan di MBT esports, LYSE Foundation, LYSE Foundation YCS e Manguste Esports che si contenderanno il montepremi in palio di 1.500 € e il diritto a giocare ad uno showmatch post torneo.





"Riaccendere anche quest'anno le luci sugli Italian Esports Open 2020 by Vodadone - anche se solo "virtualmente - in un anno particolare come questo, è per noi davvero importante" ha dichiarato Maurizio Cassano, esports Director ESL Italia. "Ed è altrettanto importante rappresentare con entusiasmo, ancora una volta, l'esport in Italia, come facciamo oramai da tanti anni. Siamo orgogliosi del lavoro fatto e dei risultati che abbiamo conseguito in questi mesi, e siamo certi che gli Italian Esports Open by Vodafone, saranno un momento imperdibile per vecchi e nuovi appassionati del mondo del gaming competitivo".





Tutti gli eventi saranno live sul

canale

twitch.tv/esl_it

e i canali di ESL Italia e, inoltre, sui canali dei talent, si potranno seguire le fasi più avvincenti dei due tornei di Lucca Changes dal loro personalissimo punto di vista.

Per tutte le informazioni e il programma, il portale ufficiale è:

