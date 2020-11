Shuttle: PC piatto da 3 litri per schede PCIe-x16 con processore Intel Core di 10a generazione

Come secondo modello di questo genere e primo XPC di Shuttle per processori Intel Core di 10a generazione, arriva sul mercato l'XH410G che segue le orme del rinomato XH110G.

Il cuore dell'XH410G è chiaramente il prezioso slot PCI-Express-x16-3.0 che non conosce quasi limiti nelle possibilità di applicazione. In questo mini PC piatto di appena 8 cm si può infatti integrare qualsiasi tipo di scheda di espansione Single Slot. La potenza di calcolo necessaria è fornita dai processori Intel Core di 10a generazione per il socket LGA1200. A questo si aggiungono memoria e unità all'avanguardia.

Il modello XH410G della categoria XPC slim è un Barebone compatto nel formato 25 × 20 × 7,85 cm (P x L x A). La sua scheda madre con chipset Intel H410 supporta una memoria DDR4 fino a 64 GB nel formato SO-DIMM nonché i nuovi processori Intel con fino a 65 W TDP. Due slot M.2, un M.2-2280 e un M.2-2230 possono essere allestiti, ad esempio, con un modulo SSD NVMe e un modulo WLAN.

La caratteristica più significativa di questo nuovo XPC è tuttavia rappresentata dallo slot PCI-Express-x16-3.0, in grado di supportare schede grafiche e di espansione con adattatore da x1 a x16 (ad es. per rete da 10 Gbit, Thunderbolt, Sound/Video Capture Card, TV Tuner, SSD PCIe e tanto altro ancora) in formato Single Slot.

Il case presenta aperture di ventilazione sul coperchio e offre spazio aggiuntivo per un disco fisso/SSD da 2,5 pollici sul lato inferiore raggiungibile da uno sportellino separato. Proprio accanto a questo supporto dati si trova una porta USB tradizionale (tipo A) che può essere utilizzata per eventuali dongle, supporti dati con protezione antifurto o ampliamenti quali moduli GSM.

Come sempre l'XH410G dispone di una varietà di collegamenti sia nella parte anteriore che posteriore: audio, HDMI 2.0a, VGA, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit), USB 2.0 e Intel Gigabit Ethernet. A questi si aggiungono l'interfaccia intelligente Remote Power On, che consente l'avvio del PC da remoto, ad esempio quando è posizionato in un posto difficilmente raggiungibile.

Sono disponibili come optional gli accessori seguenti: kit WLAN (WLN-M), adattatore porta COM (H-RS232), piedistallo (PS01) e il cavo di collegamento (CXP01) per un pulsante Power esterno.

Il prezzo consigliato da Shuttle per l'XH410G è di 298 euro (IVA 22% inclusa).

