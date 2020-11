LG UltraGear 27GN950 si presenta con un design accattivante, senza cornici sui 4 lati, e integra un nuovo supporto regolabile in altezza, inclinazione e orientamento (pivot), per creare la postazione più confortevole per il giocatore. Inoltre, il monitor è dotato della funzionalità Sphere Lighting 2.0, che conferisce all’ambiente di gioco un’atmosfera ancora più coinvolgente ed emozionante illuminando i led presenti sul retro del monitor in base ai suoni e ai colori del gioco.

Vincitore del CES Innovation Award 2020 e del Red Dot Design Award, il nuovo monitor UltraGear (modello) da 27 pollici diaggiunge la risoluzionealla qualità e alle eccellenti prestazioni del pannellocon tempo di rispostae refresh rate da.Oltre alla straordinaria velocità e alla riproduzione delle immagini accurata e realistica del modello precedente, il nuovo monitor UltraGear offre la nitidezza della risoluzioneper garantire il massimo impatto di gioco. Una combinazione di velocità, alta risoluzione e copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 regala ai videogiocatori un senso totale di immersione.Grazie alla tecnologia, il 27GN950 è in grado di offrire immagini UHD 4K con profondità di colore a 10 bit e una frequenza di aggiornamento di 144Hz tramite una singola connessione DisplayPort, senza perdita visiva della qualità dell'immagine anche nei giochi più rapidi giocati con le massime impostazioni.Certificato, LG UltraGear 27GN950 presenta una migliore qualità delle immagini con movimenti impeccabili e privi di tearing e stuttering per esperienze di gioco incredibilmente fluide e realistiche. Inoltre, il monitor gaming realizzato da LG supporta anche la calibrazione hardware che consente alla tecnologia Nano IPS di riprodurre il colore in maniera precisa. Con la certificazione, il monitor garantisce un livello elevato di qualità e precisione del colore, contrasto dinamico, elevata luminosità e un'ampia gamma cromatica.